Alanya Belediye Başkanı Özçelik'ten Bayram Kutlaması

(ANTALYA)- Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Kurban Bayramı öncesi belediye personeliyle bir araya gelerek bayramlarını kutladı.

Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, belediye binasında hizmet veren tüm birimleri tek tek gezerek personelin Kurban Bayramı'nı kutladı. Bayramlaşmaya, Başkan Yardımcıları Murat Levent Koçak, Hasan Servet Ünlü, Hasan Can Kamburoğlu ile Başkan Danışmanları Faruk Konukçu ve Sadık Dizdaroğlu da katıldı.

"Ailelerinizle ve sevdiklerinizle mutlu bir bayram diliyoru"

Belediyenin her biriminde özveriyle çalışan personelin emeğinin çok kıymetli olduğunu vurgulayan Özçelik, "Özverili çalışmalarınız ve emeğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ailelerinizle ve sevdiklerinizle mutlu bir bayram diliyorum" dedi. Ziyareti sırasında belediyeye gelen vatandaşlarla da bayramlaşan Özçelik, Kurban Bayramı'nın Türkiye'ye ve İslam alemine sağlık, huzur, mutluluk ve bereket getirmesi temennisinde bulundu.