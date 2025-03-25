Alanya Belediyesi'nden Kırsal Tarıma Destek

(ANTALYA) - Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Park ve Bahçeler Şantiyesi'nde düzenlenen etkinlikte kırsal mahallelerde tarımı teşvik etmek için 58 mahalle muhtarına keçi boynuzu fidanı dağıttı.

Alanya Belediyesi, kırsal mahallelerde tarımı teşvik etmek ve gelir getirici ürünlerin yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla yürüttüğü destek çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Oba Mahallesi'ndeki Park ve Bahçeler Müdürlüğü Şantiyesi'nde düzenlenen etkinlikte, 58 mahalle muhtarına toplam 12 bin 850 adet keçi boynuzu fidanı dağıtıldı.

Törende Başkan Özçelik'e, Başkan Danışmanları Sadık Dizdaroğlu ve Nazmi Zavlak ile Meclis Üyesi Haydar Uyar eşlik etti.

Özçelik, "Kırsal mahallelerimizin kalkınması için tarımsal üretimi desteklemeyi sürdüreceğiz. Keçi boynuzu gibi uzun ömürlü ve ekonomik değeri yüksek ürünlerin yaygınlaştırılması, hem çiftçimize hem mahalle ekonomisine katkı sunacaktır" diye konuştu.