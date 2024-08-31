Alanya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkusu - Son Dakika
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Alanya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkusu

Alanya\'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkusu

Alanya ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı 102. yılında binlerce vatandaşın katılımıyla coşkuyla kutlandı. Atatürk Anıtı önünde toplanan vatandaşlar fener alayında Türk bayraklarıyla marşlar söyleyerek yürüdü. Kutlamalar müzik dinletisiyle sona erdi.

31.08.2024 12:29
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ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı 102. yılında coşkuyla kutlandı. Atatürk Anıtı önünde toplanan binlerce vatandaş fener alayında ellerindeki bayraklarla marş söyleyerek yürüdü.

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü Alanya'da coşkuyla kutlandı. Atatürk Anıtı önünde başlayan etkinliğe, Kaymakam Fatih Ürkmezer, Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve binlerce vatandaş katıldı. Fener Alayı yürüyüşüne katılanlar ellerindeki Türk bayraklarıyla marşlar söyledi. Fener alayına katılanlar Atatürk Caddesi'nden İskele Caddesi'ne yürüyüp tekrar Atatürk Anıtı'na geldi. İlçedeki yerli ve yabancı turistler de cep telefonlarıyla kutlamaları kaydetti. Kutlamalar, Tülay Özdemir, İrem Özalp ve Burak Gündoğdu'nun müzik dinletisiyle sona erdi.

Kaynak: DHA

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