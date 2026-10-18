Alanya'da ağır yaralanan kişi hastanede öldü, oto yıkama kavgasında can kaybı 3 oldu

Alanya'da ağır yaralanan kişi hastanede öldü, oto yıkama kavgasında can kaybı 3 olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Alanya'da 10 Ekim'de bir oto yıkamada çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan bir kişi hastanede hayatını kaybetti. İddiaya göre alacak nedeniyle çıkan kavgada can kaybı böylece 3'e yükseldi.
Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir oto yıkamada çıkan silahlı kavgada hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e çıktı.
Fığla Mahallesi Bağcı Caddesi'ndeki iş yerinde 10 Ekim'de çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan Halil Topal da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Böylece olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.
İlçedeki bir oto yıkamada, iddiaya göre, alacak nedeniyle çıkan silahlı kavgada Halil Topal, Adem Tüysüzoğlu ve Ahmet Çatar yaralanmış, hastaneye kaldırılan yaralılardan Çatar ve Tüysüzoğlu kurtarılamamıştı. Oto yıkamanın sahibi Ü.A. tutuklanmıştı.
Kaynak: AA
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