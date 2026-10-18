Alanya\'da ağır yaralı Halil Topal da ölünce oto yıkamacı kavgasında can kaybı 3 oldu

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde bir oto yıkamacıda borç meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen silahlı kavgada ağır yaralanan Halil Topal, tedavi gördüğü hastanede 8 gün sonra hayatını kaybetti. Topal'la birlikte olayda ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Olay, 10 Ekim akşamı Fığla Mahallesi Bağcı Caddesi üzerindeki bir oto yıkamacıda meydana geldi. İddiaya göre; borç meselesi nedeniyle çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu Halil Topal, Adem Tüysüzoğlu ve Ahmet Çatar yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Ahmet Çatar ve Adem Tüysüzoğlu kurtarılamadı. 8 gündür hastanede tedavisi süren Halil Topal ise bugün yaşamını yitirdi. Topal'la birlikte olayda ölenlerin sayısı 3'e yükseldi. Diğer yandan yürütülen soruşturma kapsamında olayla bağlantısı olduğu belirlenen oto yıkamacının sahibi Ü.A., polis tarafından gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.