Alanya'da Bitkisel Atık Yağ Kampanyası Başladı

(ANTALYA) - Alanya Belediyesi'nin "Bitkisel Atık Yağların Kaynağından Ayrı Toplanması Projesi" kapsamında Ödüllü Bitkisel Atık Yağ Kampanyası başladı. Kampanya, 13 Mart-10 Haziran 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek ve 5 litre bitkisel atık yağ getirenlere, 1 litre bitkisel yağ verilecek.

Alanya Belediyesi, "Bitkisel Atık Yağların Kaynağından Ayrı Toplanması Projesi" ile haneler için Ödüllü Bitkisel Atık Yağ Kampanyası başlattı. Kampanya ile evde kullanım sonucu ortaya çıkan atık yağları, 5 litreye ulaştığı zaman İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'ne getirenler 1 litre bitkisel yağ kazanacak. Kampanya, 13 Mart-10 Haziran 2025 tarihleri arasında devam edecek.

Proje kapsamında konut, hane, okul gibi alanlarda bitkisel atık yağların toplanması amacıyla belediye hizmet birimleri ile projeye destek veren merkez muhtarlık ofisleri, bitkisel atık yağ toplama noktaları olarak belirlendi. Yapılan yeniliklerle güçlenmesi planlanan projede ilk olarak atıl durumda bekleyen malzemeler kullanılarak yapılan ileri dönüşüm çalışması ile toplama noktalarındaki atık yağ toplama bidonları daha estetik ve korunaklı bir kafes içine alındı. Toplama noktaları vatandaşların rahatlıkla ulaşabilmesi amacıyla artırıldı.

Atık toplama noktaları billboardlar ve sosyal medyada duyurulacak.

"Geri kazanım tesislerinde temiz yakıta dönüştürüyoruz"

Bitkisel atık yağların bertaraf edilmesi yerine, bu atıklardan faydalanılması, mümkün olduğunca hem çevreye hem insana en yüksek faydayı sağlayacak şekilde geri kazanılması amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından lisans süreci tamamlanmış geri kazanım firması ile toplanan bitkisel atık yağların biodizele dönüşmesine aracılık ediliyor.

Alanya kent ölçeğinde başlatılan farkındalık hareketiyle bitkisel atık yağların ayrı toplanması hedefleniyor.