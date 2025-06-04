Alanya'da Kadın Buluşması: Kadın Hakları ve Mücadeleler Ele Alındı

(ANTALYA)- Alanya Belediyesi Kadın Politikaları ve Aile Destek Merkezi, kadın sorunları, hakları ve mücadelesi konusunda çalışmalar yapan kamu, STK ve üniversite temsilcilerinin katılımıyla "Kadın Buluşması" düzenledi.

Alanya Belediyesi Kadın Politikaları ve Aile Destek Merkezi önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Merkezde düzenlenen Kadın Buluşması etkinliğinde kamu kurumlarındaki kadın birimlerinden temsilcilerin yanı sıra Alanya Belediyesi kadın Meclis Üyeleri, Kent Konseyi Kadın Meclisi, Kadın ve Çocuk Hakları Barosu, kadın ve kız çocuklarına destek olan dernek başkan ve yöneticileri, ALKÜ Kadın Çalışmaları birimi temsilcileri, siyasi parti kadın kolları başkan ve yöneticileri yer aldı. Katılımcıların tek tek üyelerini ve faaliyetlerini tanıttığı etkinliğe Alanya Belediyesi Başkan Danışmanı Faruk Konukçu ve Belediye Sosyal Yardım İşleri Müdürü Hüseyin Doğan da katılarak talepleri dinledi.

"Her türlü görev ve sorumlulukta yer alacağız"

Belediye Başkan Danışmanı Faruk Konukçu yaptığı konuşmada, kadın haklarının siyasi görüş ve ayrışmadan bağımsızlaştırılıp önem noktasında en üstten değerlendirilmesi gerçekliğini vurgulayarak, "Kadın hakları hususuna Belediye Başkanımız Osman Tarık Özçelik ve ekibimizle birlikte büyük hassasiyet gösteriyor, belediyeye düşen her türlü görev ve sorumlulukta yer alacağımızı önemle vurguluyorum" dedi.

Belediye Meclis Üyesi Halime Dim Ceylan ise kadına şiddetin sonlanması ve kadın mücadelesi noktasında Alanya'da kadın çalışmaları yapan bütün paydaşlar ile birlikte daha güçlü olunacağına ilişkin inancını dile getirdi.