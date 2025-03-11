Alanya'da Mart Ayında Yaz Sıcağı - Son Dakika
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Alanya'da Mart Ayında Yaz Sıcağı

Alanya'da hava sıcaklığı 20 dereceye çıkarak turistleri Kleopatra Plajı'na çekti.

11.03.2025 16:11
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Alanya'da Mart ayında yaz havası

20 dereceye ulaşın sıcak hava yerli ve yabancı turistleri sahile döktü

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde hava sıcaklığının 20 dereceye çıktığı Mart ayında yerli ve yabancı turistler Dünyaca ünlü Kleopatra Plajı'na indi.

Alanya'da hava sıcaklığının 20 dereceye çıktığı bugünlerde yerli ve yabancı turistler, sıcak havanın ve sahilin tadını çıkarmak için Kleopatra Plajı'nı tercih ettiler. Yurt genelinde soğuk hava etkili iken, Mart ayında turizm şehri Alanya'da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Deniz sıcaklığının ise 17 dereceye çıkması plajlara inen yerli ve yabancı turistlerin yüzünü güldürdü. Kimi turistler güzel havanın tadını çıkarırken kimileri ise denize girdi. Güneşin tadını çıkarmak isteyenler aileler ise çocukları ile vakit geçirdi.

Kleopatra Plajı'nda işletmecilik yapan Uğur Uysal, "Turizm şuan için yeni yeni başlıyor. Geçen haftaki soğuk hava dalgalarının kırılmasından sonra başta yabancı turistler olmak üzere yerli turistler de şehrimize akın etmeye başladı. Ülke genelindeki soğuk havalar Alanya'mızda görülmüyor. Sıcaklık git gide artıyor. 1 Nisan itibariyle de otellerin tadilatları bitmiş ve turizm sezonuna başlamış olacak. Bu sezonda böyle giderse güzel bir turizm sezonu bekliyoruz. Şuan için bir olumsuzluk yok. Mevcut rezervasyonlarımız çok güzel görünüyor. Tüm vatandaşlarımızı Alanya'mıza bekliyoruz. Alanya'mız güneşin her zaman gülümsediği yerdir. Burası da Alanya'mızın en güzide yeri olana Kleopatra Plajı. Denizimiz güneşimiz her zaman mevcuttur" dedi.

Tatil için sürekli olarak Alanya'yı tercih ettiğini söyleyen ve Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den 1 aylığına tatil için gelen Cengiz Rızasoy, "Turizm şuan için yeni yeni başlıyor. Geçen haftaki soğuk hava dalgalarının kırılmasından sonra başta yabancı turistler olmak üzere yerli turistler de şehrimize akın etmeye başladı. Ülke genelindeki soğuk havalar Alanya'mızda görülmüyor. Sıcaklık git gide artıyor. 1 Nisan itibariyle de otellerin tadilatları bitmiş ve turizm sezonuna başlamış olacak. Bu sezonda böyle giderse güzel bir turizm sezonu bekliyoruz. Şuan için bir olumsuzluk yok. Mevcut rezervasyonlarımız çok güzel görünüyor. Tüm vatandaşlarımızı Alanya'mıza bekliyoruz. Alanya'mız güneşin her zaman gülümsediği yerdir. Burası da Alanya'mızın en güzide yeri olana Kleopatra Plajı. Denizimiz güneşimiz her zaman mevcuttur" şeklinde konuştu.

Alanya'da sıcaklıklar bir hafta boyunca mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Alanya'da Mart Ayında Yaz Sıcağı - Son Dakika

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