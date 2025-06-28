Alanya'da Otelde Yangın Paniğine Neden Oldu

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 6 katlı bir otelin kazan dairesinde çıkan yangın, paniğe neden oldu. Otelde konaklayan yerli ve yabancı turistler tedbir amaçlı tahliye edilirken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Saray Mahallesi Güzelyalı Caddesi'ndeki 6 katlı bir otelin kazan dairesinde saat 09.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 3 yıldızlı oteldeki yangında duman kısa sürede üst katlara yayıldı. Otelde konaklayan yerli ve yabancı turistler tedbir amaçlı tahliye edildi. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldıktan sonra duman tahliye çalışması yaptı. Olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı.

'YANGIN MERDİVENİNDEN ODALARI TERK ETTİK'

Otelde konaklayan Yavuz Gelmez, otel çalışanlarının kendilerine yangın çıktığı yönünde uyarıda bulunduğunu anlattı. Gelmez, Aşağı katlar, duman içindeydi. Hızlıca yangın merdiveninden odaları terk ettik. O sırada itfaiye ekipleri işleme başlamıştı. 4 arkadaş Konya'dan perşembe günü geldik. Yarın son günümüzdü. Böyle bir talihsizlik oldu dedi. Yangınla ilgili inceleme başlattı.