Alaşehir'de Gönüllülerden Çevre Temizliği

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde ormanlık alanda biriken atıklar gönüllüler tarafından toplandı.

Alaşehir Doğa ve Çevre Gönüllüleri Derneği ve Alaşehir Belediyesi işbirliği ile Evrenli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çevre temizliği etkinliği gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'nun da katılımıyla bölgede piknikçilerin bıraktığı çöpler toplandı.

Belediyeye ait çöp toplama araçları ve personeller de etkinliğe destek verdi.