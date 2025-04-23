Alaşehir\'de Tefecilik Operasyonu: 1 Tutuklama

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde tefecilik yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

Alaşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada tefecilik yaptıkları ve bu yolla 12 mağdur üzerinden 10 milyon lira haksız kazanç sağladık tespit edilen S.T. (48), H.T. (23), H.Ç. (61) ve M.T. (39) hakkında gözaltı kararı verildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 4 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüphelilerin tamamı yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda ise 1 milyon 939 bin lira değerinde 27 senet, 55 boş senet, 10 ajanda, 9 araç satış sözleşmesi, 1 arsa satış sözleşmesi, 2 araç ruhsatı, 18 tapu, 2 sayfa alacak-verecek yazılı belge, 1 av tüfeği, 159 tabanca fişeği, 3 cep telefonu ve 5 dijital materyal ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından S.T. tutuklandı, diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.