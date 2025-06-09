Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.
Kemaliye Mahallesi'nde çiftçilik yapan Nuri Turan (42), 45 ZT 385 plakalı traktörüyle sabah saatlerinde tarla sürmek üzere üzüm bağına gitti.
Turan'ın kullandığı traktör, komşularının bağından geçtiği sırada devrildi.
Komşularının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Turan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Turan'ın cenazesi, Alaşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Alaşehir'de Traktör Devrildi: 1 Ölü - Son Dakika
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