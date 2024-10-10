Albanese ve Li'den füze denemesi görüşmesi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Albanese ve Li'den füze denemesi görüşmesi

Avustralya ve Çin başbakanları, ASEAN Zirvesi'nde füze denemeleri ve ticaret hakkında görüşüldü.

10.10.2024 13:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Laos'un başkenti Viyentiyan'da devam eden Güneydoğu Asya Uluslar Birliğinin (ASEAN) 44. ve 45. Zirvesi marjında bir araya gelen Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ve Çin Başbakanı Li Çiang, Pekin yönetiminin füze denemesini ele aldı.

Ulusal medyadaki haberlere göre, Albanese, zirve marjında Li ile bir araya geldi.

Albanese, ikili ilişkilerin ele alındığı görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Çin'in 25 Eylül'de kıtalararası balistik füze denemesine ilişkin endişelerini dile getirdiğini belirtti.

İkilinin konuya ilişkin perspektiflerini ortaya koyduğunu söyleyen Albanese, "(Avustralya) Özel hayatımızdaki tutumumuz kamuoyu önündeki tutumumuzla aynıdır ve bu da uluslararası hukuka saygı duyulması gerektiğidir." ifadesini kullandı.

Çin'in Avustralya'ya uyguladığı ambargolar kaldırılıyor

Albanese ayrıca, yıl sonuna kadar iki ülke arasında ıstakoz ticaretinin yeniden başlatılması için bir takvim üzerinde anlaştıklarını belirterek, "Bu elbette Çin yeni yılına yetişecek ve canlı ıstakoz endüstrisiyle uğraşan insanlar tarafından memnuniyetle karşılanacaktır." diye konuştu.

Çin'in füze denemesi

Çin Halk Kurtuluş Ordusu'ndan yapılan açıklamada, 25 Eylül'de bir kıtalararası balistik füzenin (ICBM) test amaçlı Pasifik Okyanusu'na fırlatıldığı ve sahte savaş başlığı taşıyan füzenin açıklarda belirlenen bölgeye düştüğü bildirilmişti.

Test fırlatışının, Çin ordusunun yıllık eğitim planındaki rutin bir faaliyet olduğu ifade edilen açıklamada, uluslararası hukuka ve pratiklere uygun icra edildiği ve herhangi bir ülkeyi hedef almadığı belirtilmişti.

Açıklamada, füzenin okyanusta tam olarak hangi bölgeye düştüğüne dair bilgi verilmezken, fırlatış öncesinde ilgili ülkelere gerekli uyarıların yapıldığı aktarılmıştı.

Avustralya-Çin ilişkileri, Kovid-19 sebebiyle bozulmuştu

Avustralya ile Çin arasındaki ilişkiler, Canberra yönetiminin 2020'de ilk vakaların Çin'de görüldüğü Kovid-19 salgınının kökeninin araştırılması için Dünya Sağlık Örgütü'ne başvurmasının ardından bozulmaya başlamıştı.

Çin, öneriye tepki olarak Avustralya'dan et ithalatını durdurmuş ve arpa ithalatında yüzde 80 gümrük tarifesi uygulayacağını bildirmişti.

Pekin'in ithal ürünlere getirdiği kısıtlamalar da siyasi alandaki gerilimi ticaret boyutuna taşımıştı. Bu adımlar, Pekin yönetiminin, soruşturma girişimi nedeniyle Avustralya'yı cezalandırma çabası olarak görülmüştü.

Avustralya, iç politikada yabancı etkisini önlemeye yönelik çıkardığı yasa ile bazı Çin yatırımlarına karşı tedbirler almış, Çinli telekomünikasyon şirketi Huawei'nin 5G ağ altyapısı kurmasını yasaklamıştı. Buna karşılık Pekin yönetimi de Avustralya ile tüm rutin temaslarını askıya alırken, Avustralya'dan sığır eti, şarap, ıstakoz, arpa ve kereste ithalatına yeni kısıtlamalar getirmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Dış Politika, Avustralya, Diplomasi, Politika, Savunma, Güncel, Dünya, Laos, Son Dakika

Son Dakika Güncel Albanese ve Li'den füze denemesi görüşmesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:43 26 ilde seçim anketi yapıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sonucu görürse parti teşkilatlarını topa tutar 26 ilde seçim anketi yapıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sonucu görürse parti teşkilatlarını topa tutar
12:27 Çiçeği burnunda damatlar Özgür Çevik ve Tolga Sarıtaş’ın şarkı performansı Çiçeği burnunda damatlar Özgür Çevik ve Tolga Sarıtaş'ın şarkı performansı
12:17 Adı insan kaçakçılığına karışan emekli Tuğgeneral Bilal Çokay’ın rütbesi geri alındı Adı insan kaçakçılığına karışan emekli Tuğgeneral Bilal Çokay'ın rütbesi geri alındı
10:58 Domuz eti dana etinden pahalı olmasına rağmen neden tercih ediliyor İşin aslı ortaya çıktı Domuz eti dana etinden pahalı olmasına rağmen neden tercih ediliyor? İşin aslı ortaya çıktı
09:34 Köfteci Yusuf’un sahibi Yusuf Akkaş’tan haber alınamıyor Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş'tan haber alınamıyor
19:15 Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan domuz etinin kasaplık etler sınıfına alındığı iddiasına yanıt Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan domuz etinin kasaplık etler sınıfına alındığı iddiasına yanıt
18:55 Hizbullah, İsrail’in stratejik kenti Hayfa’yı bu kez 40 füzeyle vurdu Hizbullah, İsrail'in stratejik kenti Hayfa'yı bu kez 40 füzeyle vurdu
18:51 Süheyl Batum’un sözleri Dursun Özbek’i çıldırttı Süheyl Batum'un sözleri Dursun Özbek'i çıldırttı
18:25 Son seçim anketinde AK Parti ile CHP arasındaki fark yalnızca 0.5 puan Son seçim anketinde AK Parti ile CHP arasındaki fark yalnızca 0.5 puan
18:10 Acun Ilıcalı ve Gökhan Dinç arasındaki “Abi“ tartışması gündem oldu Acun Ilıcalı ve Gökhan Dinç arasındaki "Abi" tartışması gündem oldu
18:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan “İnsanlarımızın hayatını güvenle sürdürebilmesini sağlamak için ne gerekiyorsa yapacağız“ Cumhurbaşkanı Erdoğan "İnsanlarımızın hayatını güvenle sürdürebilmesini sağlamak için ne gerekiyorsa yapacağız"
17:58 Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği komşusuna cinsel saldırıda bulunan adama 52,5 yıl hapis Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği komşusuna cinsel saldırıda bulunan adama 52,5 yıl hapis
17:45 Erkan Baş’tan Özgür Özel’in “Senin partinin oyu yüzde 1.5“ sözlerine ilk tepki Erkan Baş'tan Özgür Özel'in "Senin partinin oyu yüzde 1.5" sözlerine ilk tepki
17:36 Vatandaşa domuz eti yediren firma Köfteci Yusuf olduğu ortaya çıktı Vatandaşa domuz eti yediren firma Köfteci Yusuf olduğu ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2024 13:40:52. #1.11#
SON DAKİKA: Albanese ve Li'den füze denemesi görüşmesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.