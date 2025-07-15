Albanese ve Şi, Tatbikatı Görüştü - Son Dakika
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Albanese ve Şi, Tatbikatı Görüştü

15.07.2025 20:48
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Albanese, Şi ile Tasman Denizi'ndeki askeri tatbikatı görüştü, uluslararası hukuka vurgu yaptı.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesinde, Çin'in şubatta Tasman Denizi'nde düzenlediği, iki ülke arasında gerilime neden olan askeri tatbikata ilişkin konuştuklarını belirtti.

Avustralya Yayın Kuruluşunun (ABC) haberine göre, Albanese, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çin'in başkenti Pekin'de Şi ile öğle yemeğinde görüştüğünü bildirdi.

Görüşmenin "yapıcı" geçtiğini ifade eden Albanese, Çin savaş gemilerinin şubatta Avustralya ile Yeni Zelanda arasındaki Tasman Denizi'nde yaptığı tatbikatı yeniden gündeme getirdiğini ifade etti.

Albanese, buna karşılık Şi'nin "Çin'in tatbikat yapma hakkına sahip olduğunu" yinelediğini aktardı.

Tatbikatın uluslararası hukuka aykırı olmadığını savunan Albanese, bu konudaki endişelerinin, tatbikatın habersiz ve gerçek mühimmatlarla yapılması olduğunu kaydetti.

Albanese, ayrıca Çin'de casusluk suçlamasıyla yargılanan ve hapiste idam cezasını bekleyen yazar Yang Hengjun hakkında da konuştuklarını ancak "hızlı sonuç alamayabileceklerini" dile getirdi.

ABD'nin açıkladığı tarife oranları karşısında iki liderin de uluslararası ticaretin önemini vurguladığını anlatan Albanese, "Avustralya, Çin ile ilişkilerine değer vermektedir ve bu konuya sakin ve tutarlı yaklaşım sergilemeyi sürdürecektir." dedi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Şi'nin, Albanese'e "uluslararası hukuka dayalı düzeni" ve "serbest ticareti" destekleme konusunda işbirliği çağrısı yaptığı kaydedildi.

Tasman Denizi'ndeki tatbikat

Bir firkateyn, kruvazör ve ikmal gemisinden oluşan Çin savaş gemilerinin, 21 Şubat'ta Avustralya ile Yeni Zelanda arasındaki Tasman Denizi'nde uluslararası sularda tatbikat yaptığı bildirilmişti.

Çin'in tatbikat konusunda iki ülkeyi bilgilendirmediği, gerçek mühimmatın kullanılacağına dair ilk uyarının, sivil yolcu uçakları havadayken yapıldığı ileri sürülmüştü.

Tatbikat nedeniyle Avustralya'nın Sydney ile Yeni Zelanda'nın Christchurch ve Queenstown şehirleri arasında sefer yapan yolcu uçakları rotalarını değiştirmek zorunda kalmıştı.

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Vu Çien ise tatbikatın, uluslararası hukuka uygun yapıldığını savunmuş, Avustralya'nın bunun farkında olmasına rağmen Çin'i haksız şekilde eleştirdiğini ve meseleyi abarttığını ileri sürmüştü.

Tatbikat öncesinde gerekli güvenlik uyarılarının yapıldığını, dolayısıyla sivil havacılığa yönelik tehdidin söz konusu olmadığını ifade eden Sözcü Vu, "Avustralya'nın iddiaları tamamen temelsiz." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Avustralya, Güvenlik, Politika, Güncel, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Albanese ve Şi, Tatbikatı Görüştü - Son Dakika

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