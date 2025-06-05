Alemdar Müze Gemisi Resmen Müze Statüsünde

(ZONGULDAK)- Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Alemdar Müze Gemisi'nın artık resmen "müze" statüsünde olduğunu açıkladı. Posbıyık, "Sayın milletvekillerimize tekrar çağrıda buluyoruz, mutlak suretle İstiklal Madalyası'nı çoktan hak etmiş Alemdar Gemisi'ne takmamız lazım" dedi.

Karadeniz Ereğli Belediyesi, haziran ayı meclis toplantısını Halil Posbıyık başkanlığında gerçekleştirdi. Toplantı öncesinde açıklama yapan Posbıyık, Alemdar Müze Gemisi'nin artık resmen "müze" statüsünde olduğunu duyurdu. Posbıyık, şunları söyledi:

"Alemdar Gemisi'nin de müze olması için uzun zamandır gayret vardı. Özellikle Kültür Müdürlüğü Muhammet Ali Ateş ve ekibi peşini bırakmadı. Ereğli'de müze sayısı çoğalıyor. Hem tarihi bakımdan kültür bakımından fevkalade güzel bir olay. Şu anda Alemdar gemisi müze haline geldi. Alemdar'da birtakım eksiklikler var bunların tespitini yaptık. Muhammet Bey hazırlığı yapıyor. Dış boya yaptıracağız. Tersanedeki arkadaşlarla iletişim halindeyiz. İçte de birtakım tadilatlar yapmamız lazım. Büyük bir ilgi var Alemdar'a, o güzel bir şey. Bu tabii bizim için yeterli değil.

"Bu madalyayı mutlaka Alemdar Gemisi'ne takmamız lazım"

Sayın milletvekillerimize tekrar çağrıda buluyoruz, mutlak suretle İstiklal Madalyası'nı çoktan hak etmiş vaziyette Alemdar Gemisi bugüne kadar başarı sağlayamadık. Gerçi milletvekillerimiz meclis başkanlığında müracaatta bulunduklarını biliyorum. Onlardan huzurlarınızda biraz daha gayret rica ediyorum. Bu madalyayı mutlaka Alemdar Gemisi'ne takmamız lazım."