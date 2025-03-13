Alevi-Bektaşi Buluşması Adıyaman'da

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Ali Rıza Özdemir, Adıyaman'da Alevi dedeleri ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Adıyaman Valiliği Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Özdemir, cemevlerinin olduğu illerde buluşmalar gerçekleştirdiklerini, faaliyetleri hakkında bilgi verdiklerini ve görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti.

Özdemir, şöyle konuştu:

"Yapacağımız çalışmalarımızı gelen taleplere göre gelen tavsiyelere göre ve önerilere göre şekillendiriyoruz yıllık çalışma programlarımızı bunlara göre hazırlıyoruz bu anlamda Adıyaman'daki canlarımızla yapmış olduğumuz istişare toplantısı, buluşma toplantısı son derece önemli. Alevi-Bektaşi toplumuyla devletimiz arasındaki işbirliğini ve gönül bağlarını güçlendirmek için var gücümüzle çalışıyoruz."

Programa, Vali Yardımcısı Mehmet Tığlı, Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Yelken, Alevi dedeleri ve vatandaşlar katıldı.