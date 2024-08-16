Alevlerden Kaçan Yaralı Sansar Kamerada

Güncel

ALEVLERDEN KAÇAN YARALI SANSAR KAMERADA

ANTALYA'nın Serik ilçesinde makilikten orman, zeytin ve narenciye bahçelerine sıçrayan yangında, 70 dönüm zarar gördü. Köz ve küllerin arasında yangından kaçmaya çalışan sansar kameralara yansıdı.

Nebiler Mahallesi Köseler mevkiindeki makiliğin iki yerinde, saat 13.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle ormana, zeytin ve narenciye bahçelerine sıçradı. Yangına ekipler 4 itfaiye aracı, 2 su tankeriyle müdahale etti. Vatandaşlar da ilaçlama motoru ve traktörlerle ekiplerin söndürme çalışmasına yardımcı oldu. 2 saatte söndürülen yangında 70 dönüm alan zarar gördü. Seraların sulama hortumları ile tarım ekipmanları yandı.

Yanan alanda, köz ve küllerin arasından kaçmaya çalışan sansar kameralara yansıdı. Jandarma yangınla ilgili inceleme başlattı.

Görüntü dökümü

--------------

-Yangına itfaiyenin müdahalesi

-Vatandaşların müdahalesi

-Sansarın kaçması

-Detay görüntüler

Haber-Kamera: Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya),

===================================

BİNGÖL'DE MERA VE ORMANLIK ALANDA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

BİNGÖL'de mera ve ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Merkeze bağlı Garip köyü kırsalındaki mera ve ormanlık alanda, saat 13.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle büyürken, ihbarla olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye sevk edildi. Meradaki hayvanlar alandan uzaklaştırılırken, yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.