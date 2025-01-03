Ali Fuad Başgil, TÜGVA\'nın Etkinliğinde Anıldı

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Hukukçu ve siyaset adamı Ordinaryüs Prof. Dr. Ali Fuad Başgil, TÜGVA Kültür Sanat Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen "Zamansız Okumalar" programında yad edildi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe katılan gazeteci yazar Mehmet Nuri Yardım, Başgil'in "Gençlerle Başbaşa" isimli eserini okuyan gençlerle bir araya geldi.

Yardım, hayatına ve eserlerine ilişkin bilgiler verdiği Başgil'in mülayim ve kıymetli bir hoca olduğunu dile getirdi.

Başgil'in mükemmel ders anlattığını sözlerine ekleyen Yardım, öğrencilerin dersleri pür dikkat dinlediğini, derse geç kalarak bahaneler öne süren talebelerine, "Aman evladım yemin etme. Ben size inanmayacağım da kime inanacağım." dediğini aktardı.

Öğrencilerin şahsiyet kazanması için çaba sarf eden Başgil'in bu tutumunun kendisini çok etkilediğini vurgulayan Yardım, "Ali Fuad Başgil, sadece bir hoca değil adeta bir baba gibi evlatlarına sahip çıkardı. Hoca, tabii bir hukuk adamı idi. Ayrıca bir ilim, fikir ve dava adamıydı." dedi.

Ali Fuad Başgil'in Cumhurbaşkanlığına aday olduğunu fakat aldığı tehditler nedeniyle daha sonra adaylıktan vazgeçtiğini aktaran Yardım, "Böyle acı şeyler de yaşanmış bu ülkede, korkusundan değil sırf ülkede sıkıntı olmasın, huzur bozulmasın diye cumhurbaşkanlığı adaylığından vazgeçiyor." şeklinde konuştu.

"Ali Fuad Başgil'in külliyat olarak okunması lazım"

Mehmet Nuri Yardım, Başgil'in çok bilinen "Gençlerle Başbaşa" kitabının yanı sıra pek çok eseri, hatıratı ve mektubu bulunduğuna işaret ederek şunları kaydetti:

"En çok bilinen eseri Gençlerle Başbaşa, hepimiz biliyor, okuyor, seviyoruz. Benim naçizane bir kanaatim var ki böyle büyük zatları, külliyat olarak okumak lazım. Özellikle hukuk öğrencilerine yönelik Ali Fuad Başgil okumaları başlatılmalı. Bütün külliyatını okuduktan sonra, onun ne kadar değerli bir ilim, fikir ve hukuk adamı olduğunu görebiliyoruz. Sezai Karakoç, Yahya Kemal, Ali Fuad Başgil bu isimleri külliyat olarak okumamız lazım. Son yıllarda çok hayırlı bir iş başladı, 'okumalar'. Mesnevi okumaları, Sezai Karakoç okumaları, Yahya Kemal okumaları, Safahat okumaları. Bunlar çok güzel. Allah rahmet eylesin, Asım Gültekin de bu tür çalışmalar yapıyordu. Bakın o da bir kahraman, onu da unutturmamalıyız."

Ali Fuad Başgil için vefat yıl dönümlerinde hem İstanbul'da hem de farklı şehirlerde anma toplantıları yapıldığını aktaran Yardım, "Vefat yıl dönümünde 81 ilde Ali Fuad Başgil toplantıları yapılmalı. Çünkü büyük bir kahraman, büyük bir demokrat. Hukuk savaşı vermiş, 27 Mayıs'taki o zulme karşı direnmiş. Ordinaryus olmuş. Şu an kullanılmayan, profesörlükten de öte bir unvan bu." ifadelerini kullandı.

"Bize düşen, gençlerimizi bu efsaneden haberdar etmek"

Ümitsizliğe düşmeden çalışmanın önemine dikkati çeken Yardım, "Müslümana düşen çalışmaktır. Ali Fuad Başgil bunu yapmış. Çalışmış, kendi alanında önemli eserler vermiş ve bir efsane olmuş. Bize düşen de gençlerimizi bu efsaneden haberdar etmek." değerlendirmesinde bulundu.

Mehmet Nuri Yardım, bir şeye başlamanın ve inanmanın önemli olduğunu kaydederek, "İnanç olduktan sonra imkan da olur. Ali Fuad Başgil gibi hocalar bir hedef koymuş. Önce inanacaksın. Zaten kendisine, milletine, Rabbine inanmayan insan hiç bir şey yapamaz." diye konuştu.

Konuşmanın ardından TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı ve Kültür Sanat Koordinatörü Güllü Buzunoğlu, Yardım'a hat yazılı bir tablo takdim etti.

"Zamansız Okumalar" kitap tahlili programı kapsamında her ay önemli bir eser, gençler tarafından okunuyor. Daha sonra bir yazar, şair veya mütefekkirle birlikte kitap üzerine değerlendirmeler yapılıyor.