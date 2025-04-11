Ali Mahir Başarır: "Bugün Silivri'de Utanç Verici Görüntüleri Tekrar Gördük" - Son Dakika
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Ali Mahir Başarır: "Bugün Silivri'de Utanç Verici Görüntüleri Tekrar Gördük"

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CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Bugün Silivri'de utanç verici görüntüleri tekrar gördük. Aslında bu ülke Silivri'yi, Silivri mahkemelerine hatırlamak istemiyordu. Ama üzülerek söylüyorum ki bugünkü görüntüler Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı görüntüler Balyoz, Kumpas, Yassı Ada, Zincirbozan'daki görüntüleri bize tekrar hatırlattı. Ülkede çok kötü şeyler oluyor. Özellikle yargıda. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı organize işçiler peşinde ve bunu bir senaryoya bağlı kalarak işletmeye çalışıyor" dedi.

11.04.2025 15:38  Güncelleme: 15:56
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(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Bugün Silivri'de utanç verici görüntüleri tekrar gördük. Aslında bu ülke Silivri'yi, Silivri mahkemelerine hatırlamak istemiyordu. Ama üzülerek söylüyorum ki bugünkü görüntüler Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı görüntüler Balyoz, Kumpas, Yassıada, Zincirbozan'daki görüntüleri bize tekrar hatırlattı. Ülkede çok kötü şeyler oluyor. Özellikle yargıda. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı organize işçiler peşinde ve bunu bir senaryoya bağlı kalarak işletmeye çalışıyor" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Meclis basın kapısı önünde açıklama yaptı. Silivri Cezaevi'nde tutuklu CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun bugünkü duruşmasından ortaya çıkan fotoğrafıyla ilgili sözlerine başlayan Başarır, "Bugün Silivri'de utanç verici görüntüleri tekrar gördük. Aslında bu ülke Silivri'yi, Silivri mahkemelerine hatırlamak istemiyordu. Ama üzülerek söylüyorum ki bugünkü görüntüler Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı görüntüler Balyoz, Kumpas, Yassıada, Zincirbozan'daki görüntüleri bize tekrar hatırlattı. Ülkede çok kötü şeyler oluyor. Özellikle yargıda. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı organize işçiler peşinde ve bunu bir senaryoya bağlı kalarak işletmeye çalışıyor" dedi.

"50 kişinin dosyasına 50 Asli Ceza Mahkemesi karar verecek. Sonuç ne olacak göreceğiz"

Başarır, şunları kaydetti:

"Şimdi bakın üç konuya temas etmek istiyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan operasyondan sonra 50 kişi gözaltına alındı. Birçoğu tutuklandı. Avukatlarımız farklı tarihlerde tutuklamaya itiraz etti. Cumhuriyet Başsavcılığı üç gün içerisinde tüm dosyaları sulh ceza mahkemesine teslim etmesi gerekirken 10 gün bekletti keyfi şekilde. Bir suç işledi. 10 günün sonunda tüm dosyaları aynı anda mahkemeye teslim etti ve bu itirazlar 50. Asliye Ceza Mahkemesi'ne düştü. Oysa farklı tarihlerde yapılan itirazları aynı gün aynı dakika mahkemelere verseydi birçok mahkeme bu itirazlar hakkında karar verecekti. Organize işler burada başlıyor. Ceza usul kanunları anayasa bir kenara bırakılarak üç günlük süre içerisinde itirazı değerlendirmek üzere mahkemeye yollamak zorunda olan Başsavcı 10 gün bekletiyor, aynı anda veriyor. Şimdi 50 kişinin dosyasına 50. Asliye Ceza Mahkemesi karar verecek. Hepimiz göreceğiz sonuç ne olacak.

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı çok kötü işler yapıyor"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı çok kötü işler yapıyor. Beşiktaş Belediye Başkanımız ve arkadaşları gözaltına alınıp tutuklanırken Ali İhsan Aktaş... Kim bu? O suçlamanın örgüt lideri olarak gözaltına alındı ve tutuklandı. Şimdi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu kişiyle avukatlarıyla görüşüyor. İBB ve partimizin kurultayı hakkında aleyhte beyanda bulunursan tahliye olursun diyor. Buradan Türkiye'ye sesleniyorum; Cezaevinde tutuklanan insanlar savunmaya değil iftiraya zorlanıyor. Yine Flash TV'yi satın alan ve Flash TV'yi satın alıp hemen sonra kara para aklama suçundan tutuklanan kim? Erkan Kork. Aynı şeyler kendisine yaptırılıyor. Ekrem İmamoğlu hakkında ifade verirsen onu suçlarsan işlerin iyi olur dniliyor. Bakın bunların hepsi bilgiyle değil net tarafların bizlere ulaştırdığı beyanlar. Organize işler. Bunun başrol oyuncusu İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı. Hukuku araç kılarak bu ülkede demokrasiyi ortadan kaldıran kişi. Maalesef ki Balyoz Ergenekon döneminde senaryolar aynı, uygulanan teknikler aynı failler ve oyuncular farklı. Buradan ülkemize sesleniyoruz; üç durumu da not alıyoruz. Eğer bu suçlardan yargılanan bu isimler ifadelerini verdikten sonra günler, aylar sonra gelip gizli tanık olarak ya da açık olarak bizim belediye başkanlarımız, Cumhurbaşkanımız aleyhine ifade verirse bu suçların hepsine İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ortaktır.

Türkiye bu görüntüleri hak etmiyor. Silivri'de bugün 16 milyon insanın oyunu alarak aday olan İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu yargılanıyor. Bu görüntüleri oradaki görüntüleri 86 milyonun vicdanına bırakıyoruz. Biz artık bu ülkede Ergenekon kumpas davalarındaki Silivri'nin Yassıada'nın, Zincirbozan'ın görüntülerini görmek istemiyoruz. O yüzden herkesi bu kumpasa karşı, organize işlere karşı dimdik ayakta durmaya çağırıyoruz."

"Bu suç değil ama onun ifadeye çağrılması ve bu baskı iklimini yaratanların yaptığı bir suç"

Açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başarır, Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem'in savcılıkta ifade vermesinin sorulması üzerine "Zonguldak Belediye Başkanımız bu ülkenin gençleri, yurttaşları gibi İstanbul Belediyesi'ne yapılan kumpastan dolayı darbeden dolayı bir yürüyüş gerçekleştirmiş. Bundan rahatsız olan savcı onu ve ailesini ifadeye çağırmış. Bu suç değil ama onun ifadeye çağrılması ve bu baskı iklimini yaratanların yaptığı bir suç" yanıtını verdi.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ali Mahir Başarır: 'Bugün Silivri'de Utanç Verici Görüntüleri Tekrar Gördük' - Son Dakika

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