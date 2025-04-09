Ali Mahir Başarır'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: "cunta, Darbe Deyince Aklımıza Tek Sen Geliyorsun. Çünkü Sen Darbeden Besleniyorsun" - Son Dakika
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Ali Mahir Başarır'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: "cunta, Darbe Deyince Aklımıza Tek Sen Geliyorsun. Çünkü Sen Darbeden Besleniyorsun"

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CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın grup konuşmasındaki açıklamalarına yanıt verdi. Başarır, "'Darbeci' diyor bize. İnsan bir parça utanır. 1950'lere, İsmet Paşa'ya gitti. İsmet Paşa'nın koltuğu çok sevdiğini 23 yıldır aynı koltukta oturan tek adam söyledi. Öncelikle utanmalı, tarihine ve kendine bir bakmalı. 15 Temmuz'da sen, devletin bütün kurumlarını, yargıyı, istihbaratı, askeri, polisi ne olduğu belirsiz bir Amerikan ajanına, Fethullah Gülen'e teslim edeceksin, atadığın 3 bin hakim, terörist sıfatıyla yargılanacak, destek verdiğin o adam bu Meclis'i bombalayacak, orada da suçlu biz olacağız! Cunta, darbe deyince aklımıza tek sen geliyorsun. Çünkü sen darbeden besleniyorsun" dedi.

09.04.2025 15:20  Güncelleme: 16:10
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(TBMM) - CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın grup konuşmasındaki açıklamalarına yanıt verdi. Başarır, "'Darbeci' diyor bize. İnsan bir parça utanır. 1950'lere, İsmet Paşa'ya gitti. İsmet Paşa'nın koltuğu çok sevdiğini 23 yıldır aynı koltukta oturan tek adam söyledi. Öncelikle utanmalı, tarihine ve kendine bir bakmalı. 15 Temmuz'da sen, devletin bütün kurumlarını, yargıyı, istihbaratı, askeri, polisi ne olduğu belirsiz bir Amerikan ajanına, Fethullah Gülen'e teslim edeceksin, atadığın 3 bin hakim, terörist sıfatıyla yargılanacak, destek verdiğin o adam bu Meclis'i bombalayacak, orada da suçlu biz olacağız! Cunta, darbe deyince aklımıza tek sen geliyorsun. Çünkü sen darbeden besleniyorsun" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin grup toplantısında  CHP'ye yönelik açıklamalarını yanıt verdi.

Başarır, şu görüşleri dile getirdi:

"Az önce AKP Genel Başkanı'nın 86 milyona karşı grup toplantısında yaptığı konuşmayı utanarak, üzülerek seyrettik. Ülkenin bu kadar önemli sorunları varken, yoksulluk varken, yolsuzluk varken, yargıda büyük sorunlar varken, dış politikada büyük sorunlar varken, milyonlarca insan açlık sınırının altında yaşarken bu ülkenin Cumhurbaşkanı grup toplantısında konuşmasının tamamını CHP'ye ayırdı. Bu, onun bizden ne kadar korktuğunu, çekindiğini, ortaya koymaktadır. Sürekli olarak CHP'yi konuşan, tehdit eden Cumhurbaşkanı'na söylemek istiyorum, son seçimlerde hangi partinin birinci parti olduğuna bakacaksın. Taraflı, tarafsız, 10'a yakın anket şirketi son bir haftada anket yayınladı. Bunların hepsinin ortalamasında 8 puan, 7 puan aralığında sen geriye düştün ve bugün grup toplantısında çıkıyorsun, CHP'den başka bu ülkeye bir tek kelime söylemiyorsun. Çünkü söyleyecek sözün yok.

"YÖK Başkanı gençleri yemek istiyor, sen önce YÖK Başkanı'nı ye"

'Bu ülkenin gençlerini yedirmeyecekmiş.' Daha ne kadar yiyeceksin merak ediyorum. Bugün 296 genç, cezaevinde. Üniversitede, kampüste, sıralarda olması gereken gençler cezaevinde. 15 yaşında kaybettiğimiz Berkin Elvan'ın annesine, babasına Cumhurbaşkanı'na hakaretten ceza aldırttın. Berkin Elvan ve annesinin, babasının şahsına dava açana yazıklar olsun. Onlara ceza veren o yargıçlara yazıklar olsun. Gençlerden bahsediyorsun, gençlere bakalım: Bu ülkede 20 milyon çocuk, üniversitelerimizde okuyan 7 milyon genç var. Ev gençleriyle birlikte 30 milyonu aşan genç bir kuşağa sesleniyor. Büyük çoğunluğu işsiz, umutsuz, umudu yurt dışında arıyor. 'Gençlerimizi yedirmeyecekmiş.' Sokakta olan, kendisini eleştiren gençleri tutukluyor. Gençler cezaevinde, atamış olduğun YÖK Başkanı da o gençleri de yemek istiyor, okuldan atmak istiyor o gençleri. Okullara talimat veriyor, 'Onlara disiplin cezası verin' diyor. Sen önce YÖK Başkanı'nı ye.

'Ekonomiyi batırmışız!' 19 Mart darbesini yaptın, hukuku ayaklar altına aldın, bu ülkenin 40 milyar dolarını sattın. Madem doğru bir iş yapmıştın, madem haklıydın, niye dolarımızı sattın Recep Tayyip Erdoğan? Tabii ekonomiyi biz batırdık! 2018'de 'Verin yetkiyi, görün etkiyi' dedikten sonra bu ülkede milyonların iki yakası bir araya gelmedi. Milyonlar icrada, her iki emekliden biri açlık sınırının altında, çalışan işçilerin 10 tanesinin 6 tanesi açlık sınırının altında. 'Ekonomiyi biz batırmışız!' Herhalde 23 yıldır bu ülkeyi biz yönetiyoruz.

"Yolsuzluk, arsa, ihale deyince aklıma sen ve İstanbul semalarında attığın tur geliyor"

Üzülerek söylüyorum ki yolsuzluktan bahsediyor tek adam. 19 Mart'ta Belediye Başkanımızı ve cumhurbaşkanı adayımızı gözaltına aldırdın ve tutuklattın. Annesinin, babasının ve kendisinin hala evlerini arıyorsun. Büyük şeyler bulacağını söylüyordu savcı ve emniyet. Babasının evinden 560 dolar ve 10 euro çıktı. Kendisinin evinden hiçbir şey çıkmadı. Bu kadar elin güçlüydü, niye tutukluluktan günler sonra insanların evini arıyorsun. Yolsuzluk deyince akla gelen tek şey, 23 yıllık iktidarın. Dönemin milletvekili Gürsel Tekin'le 4 yıl önce bir suç duyurusunda bulunduk. İBB'deki yolsuzluklar için bulunduk. Dönem 2016, 2011. 2011 yılında Fatih Vatan Caddesi'nde yeşil alan olan bir arsa, özel bir şirket tarafından 25 milyon liraya İBB'den satın alınmış. Daha sonra İBB, AKP döneminde bu arsaya imar izni çıkartıyor ve 2017'de aynı İBB, aynı arsayı aynı kişiden 430 milyon liraya alıyor ve biz bunu evraklarıyla suç duyurusunda bulunduk. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bize takipsizlik kararı veriyor. Yolsuzluk, arsa, ihale deyince aklıma sen ve İstanbul semalarında attığın tur geliyor. Ekrem Bey'in soruşturmasından hemen önce de Kanal İstanbul'u gezmişsin.

'Darbeci diyor' bize. İnsan bir parça utanır. 1950'lere, İsmet Paşa'ya gitti. İsmet Paşa'nın koltuğu çok sevdiğini 23 yıldır aynı koltukta oturan tek adam söyledi. Öncelikle utanmalı, tarihine ve kendine bir bakmalı. Nisan Muhtırasını veren Büyükanıt, muhtıradan hemen önce Dolmabahçe Sarayı'nda onunla yaptığın görüşmeleri açıkla. Niye geldi, ne konuştun, ne açıkladı? Çünkü sıkıştıkça darbelerin arkasına sığınan sensin. Gelelim 15 Temmuz'a, utanmadan, sıkılmadan Genel Başkanımız ve milletvekillerimiz burada mücadele verirken 'Göstermelik vekiller geldi" diyecek kadar vicdanını yitirmiş bir tek adam var. 15 Temmuz'da sen, devletin bütün kurumlarını, yargıyı, istihbaratı, askeri, polisi ne olduğu belirsiz bir Amerikan ajanına, Fethullah Gülen'e teslim edeceksin, atadığın 3 bin tane hakim, terörist sıfatıyla yargılanacak, destek verdiğin o adam bu Meclis'i bombalayacak, orada da suçlu biz olacağı! Cunta, darbe deyince aklımıza tek sen geliyorsun çünkü sen darbeden besleniyorsun."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ali Mahir Başarır'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: 'cunta, Darbe Deyince Aklımıza Tek Sen Geliyorsun. Çünkü Sen Darbeden Besleniyorsun' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ali Mahir Başarır'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: "cunta, Darbe Deyince Aklımıza Tek Sen Geliyorsun. Çünkü Sen Darbeden Besleniyorsun" - Son Dakika
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