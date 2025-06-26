Aliağa\'da Yangın: Besicilerin Acı Kaybı

'AHIRDAKİ HAYVANLARI ZOR BELA ÇIKARDIM'

İzmir'in Aliağa ilçesindeki ormanda çıkıp, Foça ilçesindeki ormana ilerleyen yangında ilk belirlemelere göre; 6 ev ile bazı ahırlar hasar gördü. Ilıpınar Mahallesi'nde besicilik yapan Hasan Çelikkol (77) ile eşi Nurşen Çelikkol (74), "Aniden felaketle karşılaştık. Evimiz kül oldu. Ahırdaki hayvanları zor bela çıkardım. Aşağıya zorla götürdüm. Çıkardıktan hemen sonra alevler ahıra sıçradı. Çok şükür hayvanlarımdan yaralanan olmadı. Hepsini kurtardım. Üzülmekten konuşamıyorum" dedi.

'ZARARIMIZ ÇOK'

Besici Yusuf Erşan (60) ise "Doğal afet yaşadık. Ardından alevler, ahırlarımıza doğru geldi. Zararımız çok. Araç ve gereçlerimiz yandı. Yangından komşularımızın uzaklaştırdığı hayvanları hala toparlayamadım. Şimdi hayvanlarıma bakmaya gideceğim. Bütün birikimimiz gitti. Diyecek bir şey yok" diye konuştu.

Kadir ÖZEN/İZMİR,