Alibaba Gelirleri Rekor Artış Gösterdi

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HANGZHOU, 21 Şubat (Xinhua) -- Çin'in e-ticaret devi Alibaba Grubu, artan yapay zeka yatırımları ve gelişen bulut bilişim işletimi sayesinde son bir yılın en hızlı üç aylık gelir artışını kaydettiğini duyurdu.

Alibaba'nın perşembe günü yaptığı açıklamaya göre, şirketin 31 Aralık'ta sona eren çeyrek dönemdeki geliri, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8 artarak 280,15 milyar yuan'a (yaklaşık 39 milyar ABD doları) ulaştı ve piyasa beklentilerini aştı.

Özellikle, şirketin bulut bilişim işletim birimi iki yılın en yüksek büyüme seviyesine ulaştı. Birim, yıllık bazda yüzde 13 artışla 31,74 milyar yuan gelir elde etti.

Alibaba Cloud'un verilerine göre, bulut bilişimdeki büyüme büyük ölçüde kamu bulut hizmetlerindeki çift haneli artıştan kaynaklandı. Yapay zeka ile ilgili ürünler ise art arda altı çeyrek boyunca yıllık bazda istikrarlı şekilde üç haneli büyüme gösterdi.

Öte yandan, AliExpress ve Trendyol gibi yurt dışı e-ticaret platformlarının etkisiyle Alibaba'nın uluslararası e-ticaret gelirleri çeyrek dönemde yıllık bazda yüzde 32'lik hızlı ve kayda değer bir artış yaşadı.

Analistler, Alibaba'nın gelirlerindeki bu yükselişi, şirketin ticari faaliyetlerinde toparlanma yaşandığının ve yapay zeka alanında önemli ilerlemeler kaydettiğinin bir göstergesi olarak yorumladı.

Alibaba Grup CEO'su Eddie Wu, yatırımcılar ve analistlerle yaptığı kazanç toplantısında, "Yerli ve uluslararası e-ticaret, yapay zeka ve bulut bilişim ile internet platformu işletimlerine odaklanmaya devam edeceğiz. Bu stratejimizin Alibaba Grup için sürdürülebilir ve sağlam bir büyümeyi destekleyeceğine inanıyoruz" dedi. Wu ayrıca, Alibaba'nın yakında Qwen2.5-Max üzerine inşa edilmiş derin akıl yürütme modelini piyasaya süreceğini açıkladı.