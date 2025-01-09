Alişan Öğretmen'e Duygusal Veda

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İzmir'de 46 yıllık öğretmene duygusal veda

İZMİR - İzmir'de Sınıf Öğretmeni Alişan Çetin, 46 yıllık meslek hayatına son 32 yıldır görev yaptığı Yahya Kemal Beyatlı İlkokulu öğrenci ve okul yönetiminin sürpriz töreniyle veda etti. Emekli öğretmen, meslektaşları ve öğrencileriyle tek tek vedalaşırken duygu dolu anlar yaşadı.

İlk görev yeri Zonguldak'ın ardından çeşitli il ve ilçelerde Sınıf Öğretmeni olarak görev yapan Alişan Çetin (66), geçen günlerde emekli oldu. Evli ve 3 çocuk babası Çetin, son 32 yıldır görev yaptığı Gaziemir Yahya Kemal Beyatlı İlkokulu'nda okul yönetimi, öğretmen, öğrenciler ve çocukları tarafından düzenlenen sürpriz uğurlamayla meslek hayatına veda etti. Alişan öğretmen, okulda nöbetçiyken meslektaşının kendisini çağırması üzerine her şeyden habersiz bahçeye indi. O sırada oğlu ve öğretmen arkadaşı tarafından okul balkonundan 'Seni ve emeklerini asla unutmayacağız Alişan Öğretmenim' yazılı pankart açıldı. Öğrencilerin alkışlarıyla pankartı gören Halil öğretmen, 'Hatıran yeter' şarkısının da çalmasıyla duygusal anlar yaşadı. Öğrenciler ellerinde karanfille Alişan öğretmenin çevresinde toplanırken, okul yönetimi tarafından Çetin'e okul adına çiçek takdim edildi.

"Örnek bir birey olmaktan gurur duyarım"

Yapılan sürprizle çok heyecanlandığını ve o anki duyguların kendisinde çok farklı olduğunu anlatan Alişan Çetin, "Beklemiyordum. Bir anda bunu duyunca da çok sevindim, mutlu oldum. Duygularımızı ifade edebiliyorsak, yapmış olduğumuz çalışmaları, emekleri topluma örnek bir birey olarak sunabiliyorsak bundan gurur duyarım" dedi.

"Duygulandım, çok farklı duygular hissettim"

Nöbetçi olduğu sırada sürprizin yapıldığından bahseden Alişan Öğretmen, şunları kaydetti:

"Tuğba öğretmenimiz beni yanına çağırdı ve bana 'Dışarı gelir misin?' dedi. Ben de koridorda bana bir şeyler soracak diye düşündüm. Fakat 'Öğretmenim sizi dışarıya çağırıyoruz' dediler. Ben de çocuklara beklemelerini söyledim. Çocukların hepsi kapıda birikmişlerdi. Bana 'Sürprizimiz var' dediler. Kapıyı açmalarıyla birlikte dışarı koşmaya başladılar. Ben de bilmiyordum. Bir anda bir şok yaşadım. Dışarı çıktıktan sonra arkamı döndüm ve pankartın açıldığını gördüm. Duygulandım. Çok farklı duygular hissettim."

"Ne kadar güzel izlenim bırakmışım"

İkinci evi olan okulunda yıllarının geçtiğini ifade eden Çetin, çocukların ellerinde karanfillerle çevresini sardığını söyledi. Sözlerini sürdüren Çetin, "Sevilebiliyorsan, sayılabiliyorsan, öğrenciler çevrende dolaşabiliyorlarsa, böyle bir mutlu anında seninle birlikte oluyorlarsa ne kadar güzel bir izlenim bırakmışım ki diye düşündüm. Huzurlu oldum. Çok sevindim" diye konuştu.

"Tarımla uğraşacağım, gezeceğim"

Köyde büyüdüğünü ve bundan sonraki hayatında da tarımla uğraşacağını dile getiren Çetin, "Toprakla uğraşırken kendimi huzurlu hissediyorum. Türkiye'nin her yerini gezmek ve yurt dışında bazı yerlere gitmek istiyorum. Her zaman sabah alarmımı kurup uyanırdım ama şimdi alarmsız uyanıyorum. Çocukların ve zilin sesleri, öğretmen arkadaşlarla olan diyaloglarımız ister istemez insanın içini acıtıyor. Çok emek verdiğim, ikinci evim bildiğim bir yerden bir anda kopmak, insanı bir boşlukta hissettiriyor" açıklamalarına yer verdi.