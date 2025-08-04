Alışverişte Kalp Krizi Geçiren Adam Hayatını Kaybetti

Sakarya'nın Karasu ilçesinde alışveriş için girdiği markette kalp krizi geçiren Tayfun Kaya (43) yaşamını yitirdi. Kaya'nın fenalaştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

BİR ANDA FENALAŞIP YERE YIĞILDI

1 Ağustos tarihinde Karasu ilçesi Yeni Mahalle'de meydana gelen olayda Tayfun Kaya alışveriş için gittiği markette bir süre cep telefonu ile görüştü. Daha sonra market çalışanı ile sohbet edip gülen Kaya, bir anda fenalaşarak yere yığıldı.

KURTARILAMADI

Durumun haber verilmesi üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırılan Kaya, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Kaya'nın kalp krizi geçirdiği öğrenildi.