Aliyev, Trump'ı Kutladı - Son Dakika
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Aliyev, Trump'ı Kutladı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Trump'ı yeniden başkan seçilmesi dolayısıyla arayarak kutladı.

26.11.2024 01:46
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev, Trump'ı arayarak yeniden başkan seçilmesi dolayısıyla kutladı.

Aliyev, Trump'ın faaliyetlerinin dünya güvenliğinin sağlanmasında daha da önemli rol oynayacağını belirtti.

Trump'ın ilk başkanlık döneminde Azerbaycan ile ABD arasındaki dostluk ve işbirliğinin güçlendirilmesine özel önem verdiğini söyleyen Aliyev, ilişkilerin ilerletilmesi için ortak çaba göstereceklerini ümit ettiğini kaydetti.

Donald Trump ise tebriklerinden dolayı Aliyev'e teşekkür etti, ABD-Azerbaycan arasındaki işbirliğini geliştirmeye yönelik ortak çabaların önemine dikkati çekti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Donald Trump, İlham Aliyev, Azerbaycan, Diplomasi, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

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