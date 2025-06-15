Alkolle Araç Kullanan Genç Fenalaştı

BURDUR'da otomobiliyle minibüse çarpan, alkolün etkisiyle kaza yaptığını fark etmeyen Osman A. (18), yaklaşık 500 metre gittikten sonra fenalaşınca aracından inip, yere yığıldı.

Olay, dün gece Antalya Kavşağı'nda meydana geldi. Osman A.'nın kullandığı 15 ACJ 582 plakalı otomobil, kavşakta Orhan A. (59) idaresindeki 60 ABA 479 plakalı minibüse çarptı. Alkolün etkisiyle kaza yaptığının farkında olmayan Osman A., yaklaşık 500 metre uzaklaştıktan sonra Karasenir Kavşağı'nda otomobili durdurdu. Fenalaşan Osman A., otomobilden inip yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine ekipler sevk edildi. Osman A., gelen ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yapılan kontrolde, Osman A.'nın 3.03 promil alkollü olduğu belirlendi. Osman A.'nın sürücü belgesine 6 ay süreyle el konulurken, çeşitli maddelerden idari para cezası uygulandı.