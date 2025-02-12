Alkollü Düşen Adam Denizde Boğuldu

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İZMİR'in Konak ilçesinde, alkollü olduğu öne sürülen Hüseyin Etli (44), dengesini kaybedip düştüğü denizde boğuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gün Konak ilçesi Alsancak Mahallesi Kordon Boyu'nda meydana geldi. Denizde hareketsiz duran kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla kıyıya çıkarılan kişinin, boğulduğu belirlendi. Ekipler, ölen kişinin alkollü olduğu belirtilen Hüseyin Etli olduğunu tespit etti. Etli'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerde; Etli'nin dengesini kaybedip denize düştüğü, bir süre suda çırpındıktan sonra hareketsiz kaldığı görüldü.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Haber-Kamera: Kadir ÖZEN/ İZMİR,