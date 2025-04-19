Alkollü Kişi Park Halindeki Araçları Tekmeledi

ADANA'da alkollü olduğu öne sürülen kişi, park halindeki araçları tekmeleyip, yumrukladı; bir otomobilin de üzerine çıkarak zıpladı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Alkollü olduğu öne sürülen kişi, pantolonundaki kemeri çıkarıp, park halindeki araçlara tekme ve yumruk vurarak zarar verdi. Otomobillerden birinin üzerine çıkan şüpheli, tavanında zıpladıktan sonra kayıp, bagaj kapağının üzerine düştü. Elindeki kemerle otomobile vuran şüphelinin başka araçlara da zarar verdiği belirtildi. O anlar, bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber : Serhat GÜLER - Kamera: ADANA,