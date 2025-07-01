Alkollü Sürücü, 2 Ölüme Neden Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Alkollü Sürücü, 2 Ölüme Neden Oldu

Alkollü Sürücü, 2 Ölüme Neden Oldu
01.07.2025 16:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da alkollü araç kullanan Enis Demirkıran, kaza sonucu 74 ve 44 yaşındaki iki kadının ölümüne yol açtı.

TEKİRDAĞ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde alkollü kullandığı otomobille kırmızı ışık ihlali yapıp çarptığı otomobildeki Safiye Erden (74) ile kızı Refiye Erden'in (44) ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklu yargılanan Enis Demirkıran (22), "Karşı tarafa yaşattığım acıdan dolayı üzgünüm" dedi. Bugün görülen duruşmada Demirkıran'ın tutukluluğuna devam kararı verildi.

Kaza, geçen yıl 21 Temmuz'da Marmaraereğlisi ilçesi Sultanköy Kavşağı'nda meydana geldi. Kırmızı ışıkta geçen Enis Demirkıran'ın kullandığı 22 ACM 830 plakalı otomobil, Refiye Erden idaresindeki 34 UZZ 80 plakalı otomobile çarptı. Kazada Refiye Erden ile annesi Safiye Erden hayatını kaybetti, aynı araçtaki Semra Demirok ile Enis Demirkıran ve Fatih Güngör yaralandı. Çorlu Devlet Hastanesi'nde kaldırılan sürücü Enis Demirkıran'ın yapılan kontrolünde, 1.60 promil alkollü olduğu tespit edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Enis Demirkıran'a ev hapsi verildi. Kazaya ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunda Demirkıran, kanundaki 'Kavşağa yaklaşan sürücülerin kavşaktaki şartlara uyacak şekilde yavaşlamaları, dikkatli olmaları, geçiş hakkı olan araçların önce geçmesine imkan vermek zorunda oldukları', 'Kırmızı ışık kuralına uymamak' ve 'Yasal limitlerin üzerinde alkollü araç kullanmak' maddelerindeki trafik kurallarını ihlal ederek kazanın oluşmasına neden olduğu gerekçesiyle asli kusurlu bulundu.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, Enis Demirkıran hakkında, 'Olası kastla öldürme' suçundan 2 kez 20 yıldan 25'er yıla kadar olmak üzere toplamda 50 yıla kadar hapis cezası istendi. Demirkıran, Tekirdağ 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada tutuklandı.

Bugün görülen 3'üncü duruşmaya tutuklu sanık Enis Demikıran ile tarafların avukatları katıldı. Duruşmada savunmasını yapan Demirkıran, yaşananlardan dolayı pişman olduğunu belirterek, "Karşı tarafa yaşattığım acıdan dolayı üzgünüm" dedi.

Duruşma sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilip, Adli Tıp Kurumu'ndan beklenen raporun beklenmesi, dosyadaki eksiklerin tamamlanması için ertelendi.

Kaynak: DHA

Trafik Kazaları, Otomobil, Tekirdağ, Politika, 3-sayfa, Güncel, trafik, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alkollü Sürücü, 2 Ölüme Neden Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Borsa İstanbul’dan iki yılın rekoru Borsa İstanbul'dan iki yılın rekoru
Sadık Çiftpınar’ın yeni durağı 1. Lig oldu Sadık Çiftpınar'ın yeni durağı 1. Lig oldu
Seferihisar’da alevler evlere yaklaştı 1 mahalle tahliye edildi Seferihisar'da alevler evlere yaklaştı! 1 mahalle tahliye edildi
İspanya ve Portekiz’de sıcaklık rekoru kırıldı İspanya ve Portekiz'de sıcaklık rekoru kırıldı
Tammy Abraham, Beşiktaş için İstanbul’a geliyor Tammy Abraham, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor
ABD, Bob Vylan grubunun vizelerini iptal etti ABD, Bob Vylan grubunun vizelerini iptal etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: PKK içinde sabotaj peşinde olanlar var. Sabrımız yanlış anlaşılmasın Cumhurbaşkanı Erdoğan: PKK içinde sabotaj peşinde olanlar var. Sabrımız yanlış anlaşılmasın
Alevlerin arasında insanlık dersi: Yangın bölgesinde paylaşılan bir lokma yürekleri ısıttı Alevlerin arasında insanlık dersi: Yangın bölgesinde paylaşılan bir lokma yürekleri ısıttı
Hakkari’de 4.4 büyüklüğünde deprem Hakkari'de 4.4 büyüklüğünde deprem
İstanbul Emniyeti’nden organize suç örgütüne 4 ilde operasyon: 14 tutuklu İstanbul Emniyeti'nden organize suç örgütüne 4 ilde operasyon: 14 tutuklu
2026 NATO zirvesi temmuz ayında Ankara’da yapılacak 2026 NATO zirvesi temmuz ayında Ankara'da yapılacak

16:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Leman’ın skandal karikatürüne sert tepki: Alçakça bir provokasyondur
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Leman'ın skandal karikatürüne sert tepki: Alçakça bir provokasyondur
15:56
Özel ve Yavaş, Leman’ın skandal karikatürü konusunda ters düştü
Özel ve Yavaş, Leman'ın skandal karikatürü konusunda ters düştü
14:29
Muhammed Yakut’un ölümüne ilişkin detaylar netleşmeye başladı İşte son sözleri
Muhammed Yakut'un ölümüne ilişkin detaylar netleşmeye başladı! İşte son sözleri
14:27
İsrail Gazze’ye “Masal bitti, Hamas artık tarih oldu“ yazılı bildiriler attı
İsrail Gazze'ye "Masal bitti, Hamas artık tarih oldu" yazılı bildiriler attı
12:42
81 ile acil kodlu yazı: Tüm hayvan pazarları ikinci bir emre kadar kapatıldı
81 ile acil kodlu yazı: Tüm hayvan pazarları ikinci bir emre kadar kapatıldı
21:12
Fenerbahçe’de Levent Mercan’a Süper Lig’den iki sürpriz talip
Fenerbahçe'de Levent Mercan'a Süper Lig'den iki sürpriz talip
21:05
Leroy Sane’den sonra Galatasaray’a bir yıldız daha Tottenham ile görüşmeler başladı
Leroy Sane'den sonra Galatasaray'a bir yıldız daha! Tottenham ile görüşmeler başladı
21:01
Bodrum’da iki şahıs sigara için kasiyeri bıçakladı
Bodrum'da iki şahıs sigara için kasiyeri bıçakladı
20:55
Orta yol bulundu Immobile Beşiktaş’a veda ediyor
Orta yol bulundu! Immobile Beşiktaş'a veda ediyor
20:51
BBP’den Perinçek’in açıklamalarına yanıt: İftirayla partimizin ismi ilişkilendiriliyor
BBP'den Perinçek'in açıklamalarına yanıt: İftirayla partimizin ismi ilişkilendiriliyor
20:41
Yılmaz Erdoğan’ın Futbol Sahası Açılışına Ünlü Katılım
Yılmaz Erdoğan'ın Futbol Sahası Açılışına Ünlü Katılım
20:23
Hatay’da orman yangını 1800 kişi tahliye edildi, 60 ev zarar gördü
Hatay'da orman yangını! 1800 kişi tahliye edildi, 60 ev zarar gördü
20:18
Otomobil, park halindeki tıra çarptı: Baba ve üç çocuğu hayatını kaybetti
Otomobil, park halindeki tıra çarptı: Baba ve üç çocuğu hayatını kaybetti
20:01
Süper Lig devlerine müjde Bu yıldızlar an itibariyle bedava
Süper Lig devlerine müjde! Bu yıldızlar an itibariyle bedava
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2025 16:21:00. #7.11#
SON DAKİKA: Alkollü Sürücü, 2 Ölüme Neden Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.