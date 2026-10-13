ALLATİNİ oyunu, II. Abdülhamid'in Selanik sürgününü Üsküdar'da ilk kez sahneye taşıdı - Son Dakika
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ALLATİNİ oyunu, II. Abdülhamid'in Selanik sürgününü Üsküdar'da ilk kez sahneye taşıdı

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ALLATİNİ oyunu, II. Abdülhamid\'in Selanik sürgününü Üsküdar\'da ilk kez sahneye taşıdı
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Mustafa Akif Ekşi'nin yazdığı “ALLATİNİ-Saltanatın Son Perdesi” oyunu, Üsküdar'daki Çamlıca 1071 Kongre ve Kültür Merkezi'nde ilk kez seyircilerle buluştu. II. Abdülhamid'in Selanik sürgününü, Allatini Köşkü'ndeki günlerini anlatan oyunun gala tarihi ileriki günlerde duyurulacak.

Mustafa Akif Ekşi'nin yazıp, genel sanat yönetmenliğini üstlendiği, Emrah Yardımcı'nın yönettiği "ALLATİNİ-Saltanatın Son Perdesi" oyunu, ilk kez Üsküdar'da seyircilerle buluştu.

Prömiyeri Çamlıca 1071 Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen oyun, Sultan II. Abdülhamid Han'ın Selanik sürgününü ve Allatini Köşkü'nde geçen günlerini konu alıyor.

İki perdelik eser, saltanatın ardından gelen yalnızlığı, aile bağlarını ve sürgünün ağır koşullarını sahneye taşıyor.

Eser Sultan II. Abdülhamid Han'ı siyasi kimliğinin yanı sıra bir baba ve yaşadıklarıyla yüzleşen bir insan olarak da ele alıyor. Allatini Köşkü'nün duvarları arasında geçen hikayede hatıralar, sadakat, ayrılık ve memleket kaygısı iç içe geçiyor.

Oyun, Sultan'ın aile fertleri ve yakın çevresiyle kurduğu ilişkiler üzerinden ilerlerken tarihi kırılmaların insan hayatında bıraktığı izlere de odaklanıyor. Sultan II. Abdülhamid Han'ın yanında yetişen bazı isimlerin farklı güç odaklarının etkisine kapılarak yaşadığı kırılmalar da eserin dikkati çeken unsurları arasında yer alıyor.

Eser, sadakat ve ihanet arasındaki mücadeleyi işlerken yanlış tercihlerin ardından duyulan pişmanlıkları da sahneye taşıyor.

Yapımda Abdülhamid Han'ı Yücel Gökçek canlandırırken, kadroda "Fethi Bey" rolünde Levent Akkök, "Ayşe Sultan" rolünde Beyza Şahin, "Hatice Sultan" rolünde Dilara Tabak, "Mehlika" rolünde Ezgi İrem Mutlu, "Erkan-ı Harp Subay"ı rolünde Ertunç Alıcı, "Musahip Efendi" rolünde Alper Banko ve "Raşel Hanım" rolünde Belma Mamati yer alıyor.

Oyunun gala tarihi ise ileriki günlerde duyurulacak.

Kaynak: AA
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