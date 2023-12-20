Alman Casusluk Davası Devam Ediyor

Rusya için casusluk yaptığı suçlamasıyla Aralık 2022'den bu yana tutuklu bulunan eski Alman Dış İstihbarat Teşkilatı (BND) çalışanı Carsten L. ve kendisine yardımcı olduğu öne sürülen iş insanı Arthur E'nin yargılanmasına bugün de devam edildi.

Berlin Yüksek Eyalet Mahkemesindeki duruşmada savunma avukatı Johannes Eisenberg müvekkilinin "işkence benzeri hücre hapsinde tutulduğunu" söyledi.

Eisenberg, Carsten L'nin artık haftanın 7 günü, günün 24 saati yalnız ve izole olduğunu belirterek, bunun işkenceyle eşdeğer olduğunu savundu.

Eisenberg ayrıca savcılığın bilgi sakladığını iddia ederken, savcılık ise savunma avukatının iddialarını reddetti.

Carsten L. vatana ihanetle suçlanıyor

Eski bir üst düzey BND çalışanı Carsten L. ve kendisine yardımcı olduğu ileri sürülen iş insanı Arthur E, vatana ihanetle suçlanıyor.

İddianamede, söz konusu kişilerin, Rusya Federal Güvenlik Servisinden (FSB) ajanlarla devlet sırlarına ilişkin istihbarat belgeleri paylaştığı belirtilerek FSB'nin Carsten L'ye hizmetleri karşılığında 450 bin avro, Arthur E'ye en az 400 bin avro ödediği iddia edildi.

Carsten L, BND'nin dahili veri işleme sistemlerinden sağladığı toplam 9 belgeyi Arthur E'ye vererek Moskova'ya göndermekle itham ediliyor.

Carsten L. Aralık 2022'den, Arthur E. ocaktan bu yana tutuklu bulunuyor.

Davayla ilgili kararın, Temmuz 2024'te verilmesi bekleniyor.