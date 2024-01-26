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Alman kablo devi Leoni, Çin'de yeni enerjili araçlar için üretim yapacak - Son Dakika
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Alman kablo devi Leoni, Çin'de yeni enerjili araçlar için üretim yapacak

Alman kablo devi Leoni, Çin'in Jiangsu eyaletinde bulunan Changzhou şehrinde yeni enerjili araçlar için otomotiv kabloları üretmek amacıyla 100 milyon dolarlık bir yatırım anlaşması imzaladı. Proje, özellikle şarj ve araç içi eğlence sistemleri alanlarında otomotiv kablosu üretimine odaklanacak. Leoni'nin Changzhou fabrikasının yıllık satışlarının 50,65 milyon dolar artması bekleniyor.

Alman kablo devi Leoni, Çin\'de yeni enerjili araçlar için üretim yapacak
26.01.2024 - 17:50,  Güncelleme: 17:54
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NANJİNG, 26 Ocak (Xinhua) -- Alman kablo devi Leoni, Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Changzhou şehrinde yeni enerjili araçlar (NEV'ler) için otomotiv kabloları üretmek amacıyla 100 milyon ABD doları yatırım yapmak üzere bir anlaşma imzaladı.

Changzhou'nun Xinbei bölgesinde yer alan proje, özellikle şarj ve araç içi eğlence sistemleri alanlarında olmak üzere yeni enerjili araçlar için otomotiv kablosu üretimine odaklanacak. Şirketten yapılan açıklamada, Leoni'nin Changzhou fabrikasının yıllık satışlarının 360 milyon yuan (yaklaşık 50,65 milyon ABD doları) artacağının tahmin edildiği belirtildi.

Leoni, Changzhou'daki işlerine 1992 yılında başladı ve kentteki ilk Alman sermayeli işletmeyi kurdu. Changzhou fabrikası şu anda yıllık 2 milyar yuanın üzerinde satış gerçekleştiriyor.

Changzhou'nun gayrisafi yurtiçi hasılası (GSYH) 2023 yılında 1 trilyon yuanı aştı. Birinci sınıf batarya ve yeni enerjili araç üreticilerinin yoğun bir şekilde kümelendiği Changzhou'daki yeni enerji endüstrisinin üretim değerinin geçen yıl 750 milyar yuana ulaşması sebebiyle şehir "yeni enerjinin başkenti" olarak anılıyor.

Leoni'de otomotiv standart kabloları iş biriminin başkan yardımcısı ve işletme müdürü olan Marcus Malzahn, Changzhou'nun yeni enerji endüstrisindeki avantajlarından tam olarak yararlanacaklarını ve üretimi genişleteceklerini söyledi.

Xinbei Bölgesi Parti yöneticisi Zhou Qing, bölgenin şu anda 50'den fazla Alman destekli üretim işletmesini bir araya getirdiğini söyledi.

Zhou, "Changzhou'nun yeni enerji endüstrisinin hızlı büyümesi sayesinde, bölgede son yıllarda birçok otomobil parçası şirketi kuruldu. Biz de yeni enerji alanında daha fazla Alman şirketiyle kalkınma fırsatlarını paylaşmak istiyoruz" dedi.

Kaynak: Xinhua
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