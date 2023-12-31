Almanya Başbakanı Olaf Scholz, su baskınlarının yaşandığı bölgeye ziyarette bulundu

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Aşağı Saksonya'da su baskınlarının yaşandığı bölgeye ziyarette bulundu.

Scholz, Aşağı Saksonya Eyaleti Başbakanı Stephan Weil ve İçişleri Bakanı Daniela Behrens ile sellerden etkilenen bölgeyi helikopterle havadan inceledi.

Daha sonra Verden kentinde yetkilerden su baskınları ve önlemler üzerine bilgi alan Scholz, Aller Nehri çevresinde incelemeler yaptı.

Scholz, burada yaptığı açıklamada, sellere karşı herkesin dayanışma içinde çalıştığını söyledi.

"Hava ve doğa bize su baskınlarıyla meydan okuyor." diyen Scholz, bu zorluğa karşı birlikte hareket etmenin önemli olduğunu belirterek insanları ve evleri korumak için çaba sarf eden herkese teşekkür etti.

Scholsz, Aşağı Saksonya eyaletinin ve etkilenen diğer eyaletlerin zorlukların üstesinden geleceğine inandığını, federal hükümetin de olanaklar dahilinde eyaletlere ve belediyelere yardım edeceğini kaydetti.

Almanya'da son dönemdeki yağışlar özellikle Aşağı Saksonya eyaletinde dere ve nehirlerdeki su seviyelerinin artmasına ve barajların ve bentlerin dolmasına yol açtı.

İtfaiye ile Alman Teknik Yardım Kurumu ekipleri ve gönüllüler, kum torbaları yerleştirerek bölgede su baskınlarına karşı önlem almaya çalışıyor.

Bazı yerleşim birimlerinde taşkınlar sebebiyle insanlar evlerinden tahliye edildi. Bazı bölgeler sel altında kalırken, birçok kara yolu trafiğe kapatıldı.

Aşağı Saksonya'nın yanı sıra Kuzey- Ren Vestfalya, Thüringen ve Saksonya-Anahalt eyaletlerinin bazı bölgelerinde de su baskınlarıyla mücadele ediliyor.

Zeminin yumuşaması sebebiyle bentlerin ve barajların suyu tutmayacağı, bunun da sel tehlikesini artırdığı belirtiliyor.???????