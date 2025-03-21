Almanya Büyükelçiliği Şam'da Yeniden Açıldı

ŞAM, 21 Mart (Xinhua) -- Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan Almanya Büyükelçiliği, 20 Mart 2025.
Suriye medyası perşembe günü, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un ziyareti sırasında, 13 yıl kapalı kalan Şam Büyükelçiliği'ni yeniden açtığını bildirdi.
Almanya, 2012 yılında Suriye'deki iç savaşın başlamasının ardından Şam'daki büyükelçiliğini kapatma kararı almıştı. (Fotoğraf: Monsef Memari/Xinhua)
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