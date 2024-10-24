Almanya-Çin İşbirliği Vurgusu

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BERLİN, 24 Ekim (Xinhua) -- Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier, çeşitli sektörlerde Çin ile işbirliğini derinleştirme hedefine bağlı olduklarını yineledi.

Steinmeier, açıklamayı Çin'in yeni atanan Berlin Büyükelçisi Deng Hongbo'u kabulünde yaptı. Cumhurbaşkanı, Berlin'de Çarşamba günü yapılan ve Deng'in güven mektubunu sunduğu görüşmede, Almanya'nın Çin ile ilişkilerine büyük önem verdiğini söyledi. Steinmeier, çeşitli alanlarda işbirliğini derinleştirme ve uluslararası ve bölgesel konularda iletişim ve koordinasyonu artırma konusunda istekli olduklarını ifade etti.

Deng ise ikili işbirliğinin güçlendirilmesinin, iki ülkenin karşılıklı çıkarlarıyla uyumlu olduğunu vurguladı. Deng, Çin'in siyasi güveni artırmak, tatbiki işbirliğini genişletmek ve ikili ilişkilerin istikrarlı ve uzun vadeli gelişimini teşvik etmek üzere Almanya ile çalışmaya hazır olduklarını teyit etti.

Deng, Almanya'daki yeni görevine 9 Eylül'de başladı.