Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, terör saldırılarının toplumu bölmeyi amaçladığını belirterek birlik çağrısı yaptı

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Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier, Solingen'de 3 kişinin yaşamını yitirdiği bıçaklı saldırıya atıfta bulunarak, terör saldırılarının toplumu bölmeyi amaçladığını belirterek, birlik çağrısı yaptı.

Cumhurbaşkanı Steinmeier, Solingen'de düzenlenen ve Başbakan Olaf Scholz'ün de katıldığı anma töreninde konuştu.

Düzensiz göçe karşı daha fazla eylem çağrısında bulunan Steinmeier, bunu başarmak için her türlü çabanın gösterilmesi gerektiğini, göç meselesi ve sınırlamaların gelecek birkaç yılın öncelikli konusu olması gerektiğini söyledi.

Temel sığınma hakkının öneminin altını çizen ve siyasi zulüm ile savaştan korunmak isteyen insanları memnuniyetle karşılayan ülke olduklarının altını çizen Steinmeier, koruma hakkının gelen insanların sayısının fazla olması durumunda işe yaramayacağının altını çizdi. Steinmeier, koruma talep edenlerin de ülkelerinin kanun ve düzenlemelerine uyması gerektiğine dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Steinmeier, "Terör saldırıları bizi toplum olarak bölmeyi amaçlıyor. Bunun olmasına izin vermeyelim. Birbirimizden kopmamıza, birbirimize düşman olmamıza izin vermeyelim." ifadesini kullandı.

Steinmeier, basına kapalı olarak bıçaklı saldırıda yaşamını yitirenlerin yakınlarıyla da görüştü.

"Saldırı hepimizi hedef aldı"

Anma töreninde konuşan Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyaleti Başbakanı Hendrik Wüst de saldırıyı "barbarca, insanlık dışı terör" olarak nitelendirdi.

Yaşananlarla yüzleşmenin gerekliliğini vurgulayan Wüst, Solingen'den önce ve Solingen'den sonra şeklinde iki dönem olduğunu, artık sığınma ve göç politikasını yeniden düşünmenin zamanının geldiğini ifade etti.

Solingen Belediye Başkanı Tim Kurzbach ise toplumsal birliktelik çağrısında bulunarak, "Saldırı Solingen'de bir sahnenin önündeki insanları vurdu ama hepimizi hedef aldı." dedi.

Dünyaya açık kalmaya devam edeceklerini belirten Kurzbach, "Hayatı yeniden kutlayacağız, mutluluğumuzu bizden çalmak isteyen teröristlerin kazanmasına asla izin verilmeyecek." şeklinde konuştu.

Bıçaklı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetmişti

Solingen kentinde, şehrin 650. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 23 Ağustos'ta gerçekleştirilen "Çeşitlilik Festivali'nde" düzenlenen bıçaklı saldırıda 67 ve 56 yaşlarında 2 erkek ile 56 yaşında bir kadın hayatını kaybetmiş, 4'ü ağır 8 kişi yaralanmıştı.

Rasgele insanları bıçaklayan saldırgan ise olay yerinden kaçmış, ülkenin emniyet birimleri saldırganı aramak için yoğun bir çalışma yürütmüştü.

Karlsruhe kentinde bulunan Federal Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Suriye vatandaşı Issa Al H'nin, çıkarıldığı mahkemece olayın şüphelisi olarak tutuklandığı açıklanmıştı.

Açıklamada, zanlının "ülke dışında bir terör örgütüne üye olmanın" yanı sıra 3 kişiyi öldürmek ve 8 kişiyi öldürmeye teşebbüs etmekle suçlandığı ifade edilmişti.

Saldırının ardından ülkede güvenlik ve iltica alanında önlemlerin artırılması talep edilmişti.