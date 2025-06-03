Almanya'da 2024'te 131 bin siber suç tespit edildi - Son Dakika
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Almanya'da 2024'te 131 bin siber suç tespit edildi

03.06.2025 13:19
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Almanya'da 2024'te 131 bin 391 siber suç gerçekleşti, ekonomik zarar 178,6 milyar avroya ulaştı.

Almanya'da 2024 yılında ülke içinde 131 bin 391 siber suçun gerçekleştiği, aynı yıl kaynağı belirsiz ya da başka bir ülke kaynaklı olabileceği tahmin edilen 201 bin 877 siber suçun tespit edildiği bildirildi.

Federal İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt ve Federal Kriminal Polis Teşkilatı (BKA) Başkanı Holger Münch, Berlin'de düzenledikleri basın toplantısında 2024 Siber Suç Durum Raporu'nu kamuoyuyla paylaştı.

Dobrindt, siber saldırıların muazzam bir zarar potansiyeline sahip olduğunu, ekonomi, devlet ve toplum için bir tehdit oluşturduğunu, jeopolitik çatışmaların dijital alana giderek yayıldığını gözlemlediklerini ve Almanya'da hibrit tehdidin belirgin bir şekilde arttığını tespit ettiklerini söyledi.

Finansal ve siyasal amaçlı siber gruplar arasındaki sınırların giderek bulanıklaştığını belirten Dobrindt, "Alman kolluk kuvvetleri ve BKA son aylarda siber suçlarla başarılı bir şekilde mücadele etme yeteneğine ve kapasitesine sahip olduğunu gösterdiler. Artan tehdit karşısında, siber suçları takip etme ve aydınlatma becerilerimizi geliştirmek ve daha da güçlendirmek istiyoruz."

BKA Başkanı Holger Münch ise artan siber saldırı tehdidine dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu saldırılar şirketlerin varlığını tehdit edebilir, kamu yönetimini felç edebilir hatta toplu taşıma şirketlerinin müşterilerini etkileyebilir. Uluslararası olarak koordineli önlemlerimizle, geçen yıl bir kez daha pes etmediğimizi ve artan tehdide etkili polis önlemleriyle karşı koyduğumuzu gösterdik."

Federal Siber Suç Durum Raporu'nda, 2024 yılında ülke içinde 131 bin 391 siber suçun gerçekleştiği, aynı yıl kaynağı belirsiz ya da başka bir ülke kaynaklı olabileceği tahmin edilen 201 bin 877 siber suçun tespit edildiği bildirildi.

2024'te Almanya genelinde 950 şirket ve kurumun polise fidye yazılımı vakaları bildirdiği, bunların "suçluların fidye almak için verileri kopyalayıp şifrelediği" ciddi siber suçlar olduğu ifade edildi.

Finansal olarak güçlü ve prestijli şirketler ile kurumların da siber suçluların odağında olduğu ancak, bu saldırılar nedeniyle savunmasız hale gelen küçük ve orta ölçekli işletmelerin de ciddi şekilde etkilendiği kaydedildi.

Bitkom Derneğinin 2024 yılında gerçekleştirdiği bir araştırmaya göre, Almanya'da siber saldırıların neden olduğu hasarın 178,6 milyar avroya ulaştığı ve bu rakamın 2023 yılına oranla 30,4 milyar avro artış gösterdiği anlamına geldiği belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Almanya'da 2024'te 131 bin siber suç tespit edildi - Son Dakika

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