- Almanya'da 65 yaşındaki kadın, hastanede meşale yakıp kendisini odaya kilitledi
BERLİN - Almanya'nın Aachen kentinde bulunan Luisen Hastanesine girip meşale yakan bir kadın, daha sonra kendisini bir odaya kilitledi. 65 yaşında olan kadının hastaneye girdikten sonra meşale yakıp ameliyathane kısmına attığı, daha sonra da kendisini bir hasta odasına kilitlediği bildirildi.
Polise yapılan ihbarların silahlı bir kişinin bazı kişileri rehin aldığına yönelik olması sebebiyle çok sayıda polis ve itfaiye ekibi olay yerine sevk edilmişti. Polis daha sonra yaptığı açıklamada 65 yaşındaki bir kadının gözaltına alındığını ve herhangi bir yaralının olmadığını açıkladı. Olayın neden yaşandığına dair herhangi bir açıklama yapılmazken, tahliye edilen hastaların da tekrar hastaneye alınmaya başlandığı belirtildi.
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Kolombiya'da ülkenin en büyük silahlı gruplarından Clan del Golfo'nun liderlerinden olan 'El Mocho' lakaplı uyuşturucu kaçakçısı Federico Cardona, güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Operasyonda, El Mocho ve adamlarıyla birlikte 2 kilo sıvı kokain ve 1 kilodan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi. El Mocho'nun ABD'ye iade edilip edilmeyeceği ise önümüzdeki haftalarda netlik kazanacak.
Burdur'da alkollü sürücünün kullandığı otomobilin kontrolden çıkarak şarampole devrildiği kazada 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. Kazada, araç içerisinde bulunan alkol şişeleri dikkat çekti. Yaralılar, ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Burdur'da Yusuf S. idaresindeki bir otomobil, Isparta-Burdur kara yolu Antalya kavşağı yakınında şarampole devrildi. Kazada yaralanan sürücü Yusuf S. ile otomobilde bulunan Kerem A. ve Ahmet A. Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Kerem A'nın hayati tehlikesi bulunuyor.
Almanya'nın Aachen kentinde bulunan Luisen Hastanesine giren 65 yaşındaki bir kadın, meşale yakarak ameliyathane kısmına attıktan sonra kendisini bir hasta odasına kilitledi. Polis, kadını gözaltına aldı ve herhangi bir yaralanma olmadığını açıkladı. Olayın nedeni hakkında ise henüz bir açıklama yapılmadı.
Samsun-Ankara kara yolu İlkadım ilçesi Toybelen mevkisinde karıştığı kaza sonrası kaçan otomobil, Havza ilçesi üniversite kavşağında polis memuru Orhan Mutlu'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle hayatını kaybeden Mutlu'nun ön camına çarptığı polis aracında bulunan diğer polis memuru yaralandı. Şüpheli sürücü ve yanındaki kişi jandarma tarafından yakalandı.
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'de çocukların açlıktan öldüğünü belirtti. Ghebreyesus, bölgedeki hastane binalarının da yıkıldığını aktardı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yetersiz beslenme ve susuzluktan dolayı en az 15 çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı. BM yardım yetkilileri ise Gazze Şeridi'nde gıda güvensizliği ve beslenme yetersizliği sorununa dikkat çekti.
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