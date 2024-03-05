Almanya'da 65 yaşındaki kadın hastanede meşale yakıp kendisini odaya kilitledi - Son Dakika
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Almanya'da 65 yaşındaki kadın hastanede meşale yakıp kendisini odaya kilitledi

Almanya'nın Aachen kentinde bulunan Luisen Hastanesine giren 65 yaşındaki bir kadın, meşale yakarak ameliyathane kısmına attıktan sonra kendisini bir hasta odasına kilitledi. Polis, silahlı bir kişinin rehin aldığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk etti. Ancak polis, kadını gözaltına aldıktan sonra herhangi bir yaralanmanın olmadığını açıkladı. Olayın nedeni hakkında ise henüz bir açıklama yapılmadı.

05.03.2024 04:09  Güncelleme: 04:10
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- Almanya'da 65 yaşındaki kadın, hastanede meşale yakıp kendisini odaya kilitledi

BERLİN - Almanya'nın Aachen kentinde bulunan Luisen Hastanesine girip meşale yakan bir kadın, daha sonra kendisini bir odaya kilitledi. 65 yaşında olan kadının hastaneye girdikten sonra meşale yakıp ameliyathane kısmına attığı, daha sonra da kendisini bir hasta odasına kilitlediği bildirildi.

Polise yapılan ihbarların silahlı bir kişinin bazı kişileri rehin aldığına yönelik olması sebebiyle çok sayıda polis ve itfaiye ekibi olay yerine sevk edilmişti. Polis daha sonra yaptığı açıklamada 65 yaşındaki bir kadının gözaltına alındığını ve herhangi bir yaralının olmadığını açıkladı. Olayın neden yaşandığına dair herhangi bir açıklama yapılmazken, tahliye edilen hastaların da tekrar hastaneye alınmaya başlandığı belirtildi.

Kaynak: İHA

Almanya, Suç, Dünya, Güncel, Son Dakika

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