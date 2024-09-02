Almanya'da aşırı sağ partiler tarihi bir zafer elde etti

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(ANKARA) - Almanya'da iki eyalette yapılan seçimlerde oyların üçte birini alan aşırı sağ, Nazi döneminden bu yana ilk kez güçlü bir destek kazanmış oldu. Aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisi, Thüringen'de yapılan bölgesel parlamento seçimlerinde birinci olurken Saksonya'da yapılan seçimlerde oyların üçte birini alarak ikinci oldu.

Almanya'nın 16 eyaletinden ikisinde dün bölgesel parlamento seçimleri yapıldı. Thüringen ve Saksonya'da yapılan ve eyalet parlamantolarındaki sandalye dağılımını belirleyen seçimlerde aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisi üçte birini alarak tarihi bir zafere imza attı. AfD'nin sıçrayışı İkinci Dünya Dünya Savaşı'ndan bu yana aşırı sağın Almanya'da kazandığı ilk başarı olarak görülüyor.

Thüringen'de iktidar koalisyonundaki muhafazakar Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin 9 puanla önüne geçerek birinci parti olmayı başaran AfD, 88 saldalyeli parlamentonun 32 sandalyesini kazandı. Nazi Almanya'sının revizyonist bir yaklaşımla yeniden değerlendirilmesi gibi önerileri olan AfD'nin tartışmalı parlamento temsilcisi adayı Björn Höcke de Thüringen'de parlamentoya girmeyi başardı. AfD, Saksonya'da ise oyların yüzde 31,4'ünü alarak çok az farkla birinci olan CDU partisinin gerisinde kaldı ve ikinci oldu.

Aşırı sağcı göçmen karşıtı söylemleriyle bilinen AfD büyük bir zafer elde etmiş olsa da Saksonya ve Thüringen'de bölgesel parlamentolarda tek başına çoğunluğu sağlayamadı. Parlamentodaki diğer partilerin de marjinal ırkçı gruplarla bağlantısı bulunan AfD ile koalisyon kurmaktan kaçındığı biliniyor.

Güncel verilere göre Almanya'nın 4.1 milyon nüfuslu Saksonya bölgesinde 7-10 bin arasında Türk yaşıyor. 2.2 milyon nüfuslu Thüringen'de yaşayan Türklerin sayısının 4-5 bin olduğu tahmin ediliyor.