Almanya'da Aşırı Sağcı Baba Oğul Gözaltında

Almanya'da aşırı sağcı bir baba ve oğlunun, evlerinde çok sayıda silah, mühimmat ve patlayıcı madde bulundurmaktan gözaltına alındığı bildirildi.

Frankfurt savcılığından yapılan açıklamada, Limburg-Weilburg beldesinde yaşayan baba ve oğlunun, silah kontrolü ve patlayıcı yasalarını ihlal etmek, nefrete teşvik ve tehditte bulunma suçlarından gözaltına alındığı ifade edildi.

Açıklamada, evde yapılan aramada, makineli tüfekler de dahil olmak üzere büyük bir silah zulası, çok sayıda mühimmat ve patlayıcı ele geçirildiği belirtildi.

17 yaşındaki gencin ormanda patlayıcıları test ettiğinden ve eski bir Nazi örgütünün sembollerini kullandığından şüphelenildiği ifade edildi.

İçişleri Bakanlığına göre aşırı sağcı terör ve şiddet, Almanya'nın en önemli güvenlik sorunu olmaya devam ediyor.

Resmi rakamlara göre aşırı sağcıların işlediği suç sayısı geçen yıl 41 bin 406'ya yükseldi. Bu suçlar arasında göçmenlere, mültecilere ve siyasi muhaliflere yönelik 1443 şiddet saldırısı da yer aldı. Bu saldırılarda en az 521 kişi yaralandı.