Almanya'da Casusluk Davası

Almanya'da, Çin adına casusluk yaptıkları iddiasıyla Alman vatandaşı Jian G. ve Çin vatandaşı Yaqi X. hakkında dava açıldığı bildirildi.

Federal Savcılık tarafından yapılan açıklamada, Dresden Yüksek Bölge Mahkemesi Devlet Güvenlik Senatosunda açılan davada sanıkların, "Federal Almanya Cumhuriyeti'ne yönelik gizli servis ajanlığı yapmak" suçlamasıyla hakim karşısına çıkacağı belirtildi.

Açıklamada, Çin adına casusluk yaptıkları iddiasıyla haklarında dava açılan ve tutuklu yargılanan 2 kişi aleyhine, ağır suç işlediklerine yönelik çok güçlü deliller bulunduğu bilgisi verildi.

2002'den itibaren Çin gizli servisinin bir çalışanı olduğu tespit edilen Jian G'nin, 2024'te tutuklanana kadar Avrupa Parlamentosundaki Almanya için Alternatif (AfD) partisinin bir üyesi için resmi asistan olarak çalıştığı belirtilen açıklamada, sanığın bu görevi, Çin servisi için Avrupa Parlamentosunun müzakereleri ve kararları konusunda bilgi toplamak amacıyla kullandığı ifade edildi.

Jian G'nin, sosyal medyada Çin devlet yönetimini eleştiren biri gibi davrandığı belirtilen açıklamada, sanığın, Avrupa Parlamentosunun özellikle "hassas" olarak sınıflandırdığı belgeler de dahil olmak üzere 500'den fazla belgeyi ele geçirdiği öne sürüldü.

Açıklamada, Jian G. ile bağlantısı olan Yaqi X'in de tutuklandığı Eylül 2024 sonuna kadar Leipzig/Halle Havalimanı da dahil olmak üzere lojistik hizmetleri sağlayan bir şirkette çalıştığı, Çin gizli servisine iletilmek üzere Leipzig Havalimanı'ndaki uçuşlar, kargo ve yolcular hakkında defalarca bilgi sağladığı iddia edildi.