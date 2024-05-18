Almanya'da çevre grubunun eylemi nedeniyle Münih Havalimanı kapatıldı - Son Dakika
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Almanya'da çevre grubunun eylemi nedeniyle Münih Havalimanı kapatıldı

Almanya\'da çevre grubunun eylemi nedeniyle Münih Havalimanı kapatıldı

Almanya'da 'Son Kuşak' adlı çevre grubunun Münih Havalimanı'nda gerçekleştirdiği eylem nedeniyle havalimanı yaklaşık iki saat süreyle kapatıldı. Aktivistler, ellerini piste yapıştırarak hava ulaşımını engelledi. Güvenlik güçleri olay yerine sevk edildi ve aktivistlerin çıkarılması için çalışmalar yapıldı. Almanya İçişleri Bakanı, bu tür eylemlerin hava trafiğini tehlikeye attığını ve iklimin korunmasına zarar verdiğini belirtti.

18.05.2024 12:02
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Almanya'da "Son Kuşak" (Letzte Generation) adlı çevre grubunun eyleminden dolayı Münih Havalimanı, yaklaşık iki saat süreyle kapatıldı.

Alman Haber Ajansı DPA'nın Münih Havalimanı Sözcüsü'ne dayandırdığı haberine göre iklim aktivistleri, bu sabah havalimanına girerek piste ellerini yapıştırdı.

Güvenlik önlemleri nedeniyle havalimanı tamamen kapatıldı. Yaklaşık iki saat sonra iki pistten biri, ardından diğeri hava ulaşımına yeniden açıldı.

Aktivistleri pistlerden çıkarmak üzere çok sayıda güvenlik gücü olay yerine sevk edildi.

"Son Kuşak" grubundan yapılan açıklamada, Münih Havalimanı'nda 6 kişinin ellerini asfalta yapıştırdığı ve hava ulaşımını engelledikleri bildirildi.

Açıklamada, eylemde "Sorun hükümettir. Bizim tatilimiz değil." yazılı pankart açıldığı belirtildi.

Federal Polis Teşkilatından yapılan açıklamaya göre 8 aktivist, güvenlik çitini keserek 4 noktadan havalimanına girmeye çalıştı.

Bu kişilerden 2'si bu bölgede gözaltına alındı, diğerleri ise piste girdi.

Bu arada, 8 aktivistin gözaltına alındığı bildirildi.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, bu tür suç eylemlerinin hava trafiğini tehlikeye attığını ve iklimin korunmasına zarar verdiğini belirtti.

Bakan Faeser, bu eylemlerin hoş görülmediğini ve öfkeye neden olduğunu ifade etti.

Faeser, polisin hızla müdahalesini överek, faillerin yargılanması ve havalimanındaki güvenlik önlemlerinin kontrol edilmesi gerektiğini bildirdi.

Almanya'da "Son Kuşak" adlı çevreci grup, iklim değişikliğine dikkati çekmek amacıyla çeşitli kentlerde ellerini caddelerdeki asfalta yapıştırarak araç kuyruklarının oluşmasına neden oluyor.

Aktivistler, daha önce de müzelerde sergilenen eserlere ellerini yapıştırmış, tablolara domates çorbası ve patates püresi fırlatmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Almanya'da çevre grubunun eylemi nedeniyle Münih Havalimanı kapatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Almanya'da çevre grubunun eylemi nedeniyle Münih Havalimanı kapatıldı - Son Dakika
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