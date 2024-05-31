Almanya\'da Çevreciler İklim Değişikliği İçin Eylem Yaptı

Güncel

Almanya'da çevre örgütü "Fridays for Future" üyeleri, birçok kentte eylem düzenledi.

"Fridays for Future" isimli çevre örgütünün çağrısı üzerine çevreciler, Köln kentinde toplandı.

Yaklaşık 1000 eylemci, Avrupa Parlamentosu (AB) seçimleri öncesinde iklim değişikliğine karşı acil eylem talebiyle yürüyüş yaptı.

İklim krizine işaret eden göstericiler, ülkedeki politikacıların bu konuda daha fazla çaba sarf etmesini talep etti.

Deutz Tren İstasyonu'nda "iklim adaleti ve demokrasi için örnek oluşturmak" temasıyla başlatılan yürüyüş, şehir merkezinde sona erdi.

Büyük şehirler başta olmak üzere ülkenin bir çok kentinde yapılan gösterilere de binlerce kişi katıldı.