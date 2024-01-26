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Almanya'da çiftçiler, tarımsal mazot sübvansiyonlarına karşı gösteri yaptı - Son Dakika
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Almanya'da çiftçiler, tarımsal mazot sübvansiyonlarına karşı gösteri yaptı

Almanya'da çiftçiler, tarımsal mazot sübvansiyonlarında yapılması planlanan kesintilere karşı, hükümeti oluşturan partilerin genel merkezleri önünde traktörlerle gösteri yaptı. Çiftçiler, tarımsal mazot üzerindeki indirimli vergi oranının korunmasını da içeren bir talep listesini, partilerin yetkililerine sundu. Alman hükümeti, çiftçilerin araçlarına vergi muafiyetini kaldırmaktan vazgeçtiğini açıklamış olsa da çiftçiler, bütçede kesintilerin yükünün haksız yere kendilerine yüklendiğini savunarak protestolarına devam ediyor.

Almanya\'da çiftçiler, tarımsal mazot sübvansiyonlarına karşı gösteri yaptı
26.01.2024 - 18:01,  Güncelleme: 18:03
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Almanya'da çiftçiler, tarımsal mazot sübvansiyonlarında yapılması planlanan kesintilere karşı, hükümeti oluşturan partilerin genel merkezleri önünde traktörlerle gösteri yaptı.

Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile Yeşiller ve Hür Demokrat Partinin (FDP) başkent Berlin'deki genel merkezleri önüne traktörleriyle gelen çiftçiler, hükümetin tarım politikalarını protesto etti.

Çiftçiler, tarımsal mazot üzerindeki indirimli vergi oranının korunmasını da içeren bir talep listesini, partilerin yetkililerine sundu.

Hükümetin tarım alanında sübvansiyonları kaldırmayı planlaması dolayısıyla çiftçiler, ülkenin birçok bölgesinde aralık ayından beri protestoda bulunuyor.

Alman hükümeti, aralık ayındaki protestoların ardından, çiftçiler için tarımsal mazot üzerindeki vergi indirimine aniden son vermek yerine, bunu bu yıl için yüzde 40, 2025 için yüzde 30 azaltmayı, 2026'dan itibaren de tamamen kaldırmayı planladığını, çiftçilerin araçlarına vergi muafiyetini de kaldırmaktan vazgeçtiğini açıklamıştı.

Buna rağmen çiftçiler, 8 Ocak'ta bir haftalık geniş kapsamlı protesto başlatmıştı.

Alman Çiftçiler Birliği, bunun Alman tarımını rekabetçi tutmak için yeterli olmadığını savunmuş ve bütçede kesintilerin yükünün haksız yere kendilerine yüklendiğini, vergi indirimlerinin sona ermesinin çiftlikleri iflas ettireceğini belirtmişti.

Kaynak: AA
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Almanya, Berlin, Tarım, Politika, Güncel, Son Dakika

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