Almanya\'da DİTİB camilerinde Regaip Kandili programları düzenlendi

Almanya'da Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı camilerde Regaip Kandili dolayısıyla özel programlar düzenlendi.

DİTİB Köln Merkez Camisi'nde düzenlenen programda, din görevlileri Adem Kemaneci, Mustafa Kader, Gökhan Uygun ve Salim Dereyurt'un Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Mevlid-i Şerif okundu.

Köln DİTİB Dini Danışma Kurulu Başkanı Ahmet Sinan Kara, gecenin anlam ve önemini anlatarak, İslam dininde dünya ve ahiret mutluluğunu kazanmak için mübarek gün ve gecelerin önemli olduğunu ifade etti.

Regaib Kandili'nin üç ayların arifesi olduğunu belirten Kara, bu gecenin manevi hayatımızda olgunluğu yakalama fırsatı sunduğunu, 3 ayların rahmetin, merhametin, mağfiretin sağanak sağanak yağdığı aylar olduğunu dile getirdi.

Kara, İslam aleminin Peygamberi Hazreti Muhammed'in bu gece, "Rabb'imiz İslam ümmeti olarak bizlere recep ve şaban aylarını mübarek eyle. Bizi biz kılan değerlerle mübarek eyle. Bizlere, işlediğimiz bütün kötülükleri arkamızda bırakarak Kur'an ayına, ramazan ayına kavuşmayı nasip eyle." şeklinde dua ettiğini aktardı.

Regaip Kandili'nin mübarek üç ayların müjdecisi olduğunu hatırlatan Kara, bu gecenin İslam tarihi boyunca mümin topluluklar tarafından idrak edildiğini vurguladı.

Program, edilen duaların ardından yatsı namazının kılınmasıyla sona erdi.