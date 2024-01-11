 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Almanya'da DİTİB camilerinde Regaip Kandili programları düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Almanya'da DİTİB camilerinde Regaip Kandili programları düzenlendi

Almanya'da Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı camilerde Regaip Kandili dolayısıyla özel programlar düzenlendi. Köln Merkez Camisi'nde düzenlenen programda, din görevlileri Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif okudu. DİTİB Dini Danışma Kurulu Başkanı Ahmet Sinan Kara, gecenin anlam ve önemini anlattı ve Regaib Kandili'nin üç ayların arifesi olduğunu belirtti. Program, duaların ardından yatsı namazının kılınmasıyla sona erdi.

Almanya\'da DİTİB camilerinde Regaip Kandili programları düzenlendi
11.01.2024 - 20:55,  Güncelleme: 20:56
Abone Ol

Almanya'da Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı camilerde Regaip Kandili dolayısıyla özel programlar düzenlendi.

DİTİB Köln Merkez Camisi'nde düzenlenen programda, din görevlileri Adem Kemaneci, Mustafa Kader, Gökhan Uygun ve Salim Dereyurt'un Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Mevlid-i Şerif okundu.

Köln DİTİB Dini Danışma Kurulu Başkanı Ahmet Sinan Kara, gecenin anlam ve önemini anlatarak, İslam dininde dünya ve ahiret mutluluğunu kazanmak için mübarek gün ve gecelerin önemli olduğunu ifade etti.

Regaib Kandili'nin üç ayların arifesi olduğunu belirten Kara, bu gecenin manevi hayatımızda olgunluğu yakalama fırsatı sunduğunu, 3 ayların rahmetin, merhametin, mağfiretin sağanak sağanak yağdığı aylar olduğunu dile getirdi.

Kara, İslam aleminin Peygamberi Hazreti Muhammed'in bu gece, "Rabb'imiz İslam ümmeti olarak bizlere recep ve şaban aylarını mübarek eyle. Bizi biz kılan değerlerle mübarek eyle. Bizlere, işlediğimiz bütün kötülükleri arkamızda bırakarak Kur'an ayına, ramazan ayına kavuşmayı nasip eyle." şeklinde dua ettiğini aktardı.

Regaip Kandili'nin mübarek üç ayların müjdecisi olduğunu hatırlatan Kara, bu gecenin İslam tarihi boyunca mümin topluluklar tarafından idrak edildiğini vurguladı.

Program, edilen duaların ardından yatsı namazının kılınmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Diyanet İşleri Başkanlığı, Regaib Kandili, Almanya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'da DİTİB camilerinde Regaip Kandili programları düzenlendi - Son Dakika


22:00
Fenerbahçe, İtalyan futbolcu Leonardo Bonucci'yi sezon sonuna kadar kadrosuna kattı. Fenerbahçe, İtalyan futbolcu Leonardo Bonucci'yi sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.
21:23
Enerji Bakanı Bayraktar: Bu kış doğal gaza zam planlamıyoruz Enerji Bakanı Bayraktar: Bu kış doğal gaza zam planlamıyoruz
21:17
Beşiktaş'ın gözden çıkardığı Aboubakar kendine yeni takım buldu Beşiktaş'ın gözden çıkardığı Aboubakar kendine yeni takım buldu
20:11
İran, Umman açıklarında petrol tankerine el koydu İran, Umman açıklarında petrol tankerine el koydu
20:05
Erden Timur olaya el attı! Sivas'ta 2 puan bırakan Galatasaray'dan jet hızında açıklama Erden Timur olaya el attı! Sivas'ta 2 puan bırakan Galatasaray'dan jet hızında açıklama
20:04
İsrail'in soykırımla suçlandığı ilk duruşma sona erdi! Netanyahu'nun ''Amalek'' sözleri başını yakacak İsrail'in soykırımla suçlandığı ilk duruşma sona erdi! Netanyahu'nun ''Amalek'' sözleri başını yakacak
19:40
Denizkurdu Tatbikatı esnasında 1 askerimiz şehit oldu Denizkurdu Tatbikatı esnasında 1 askerimiz şehit oldu
19:26
Sivas maçında kırmızı gören Kerem ortalığı birbirine kattı, Okan Buruk zor tuttu Sivas maçında kırmızı gören Kerem ortalığı birbirine kattı, Okan Buruk zor tuttu

Son Dakika
22:00 Fenerbahçe, İtalyan futbolcu Leonardo Bonucci'yi sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.
21:23 Enerji Bakanı Bayraktar: Bu kış doğal gaza zam planlamıyoruz
21:17 Beşiktaş'ın gözden çıkardığı Aboubakar kendine yeni takım buldu
20:11 İran, Umman açıklarında petrol tankerine el koydu
20:05 Erden Timur olaya el attı! Sivas'ta 2 puan bırakan Galatasaray'dan jet hızında açıklama
20:04 İsrail'in soykırımla suçlandığı ilk duruşma sona erdi! Netanyahu'nun ''Amalek'' sözleri başını yakacak
19:40 Denizkurdu Tatbikatı esnasında 1 askerimiz şehit oldu
19:26 Sivas maçında kırmızı gören Kerem ortalığı birbirine kattı, Okan Buruk zor tuttu
19:16 Bıçaklı saldırıya uğrayan Fatih Camii imamı ilk kez konuştu: Öğrencilerim olmasaydı çok daha vahim olabilirdi
18:50 Forex yatırım dolandırıcılarına Sibergöz-13 operasyonu: 8'i Türk 65'i yabancı 73 kişi gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2024 22:20:55. #1.12#
SON DAKİKA: Almanya'da DİTİB camilerinde Regaip Kandili programları düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement