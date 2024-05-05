Almanya\'da DİTİB\'e bağlı cemiyetler arasında düzenlenen yarışmaların kazananları ödüllendirildi

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Almanya'da, Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı cemiyetler arasında düzenlenen "ezan, hutbe ve dini bilgiler" yarışmalarını kazananlara ödülleri takdim edildi.

Köln DİTİB Merkez Camisi, "19. Ezanı Güzel Okuma" ve "22. Güzel Hutbe Okuma" yarışmalarına, Duisburg DİTİB Merkez Camisi ise "24. Temel Dini Bilgiler ve Genel Kültür" yarışmasına ev sahipliği yaptı.

Ezanı Güzel Okuma yarışması Almanya finalinde, Düsseldorf bölgesinden Abdullah Ensar Sevi birinciliği, Köln bölgesinden Serhat Karabulut ikinciliği ve Hannover bölgesinden Muhammed Safa Çaylı ise üçüncülüğü elde etti.

Güzel Hutbe Okuma Almanya finalinde Stuttgart bölgesinden Onur Yıldız birinciliğe, Köln bölgesinden Samet Balıkçı ikinciliğe, Münster bölgesinden Berzan Sağır da üçüncülüğe layık görüldü.

DİTİB gençlerinin bilgileriyle yarıştığı Temel Dini Bilgiler ve Genel Kültür yarışmasında ise Betül Erva Berber, Feyza Kökgöz ve Sevda Uğur'dan oluşan Münster bölgesi ekibi birinciliği, Nisa Ölçer, Nira Güler ve Medine Gündoğdu'dan oluşan Essen bölgesi ekibi ikinciliği ve Melike Aslan, Almira Ceylan ve İlknur Ercan'dan oluşan Mainz bölgesi ekibi üçüncülüğü kazandı.

Yarışmaların sonunda dereceye giren gençlere, belge ve çeşitli ödüller verildi.

Gençlerin önemi vurgulandı

DİTİB Genel Başkanı Muharrem Kuzey, Köln'deki yarışmaların ardından yaptığı konuşmada, teşkilatın 40'ıncı yılını doldurmasının önemine vurgu yaptı.

Bu süre zarfında birikmiş deneyimlerin ve olgunluğun sembolü olduklarını ifade eden Kuzey, Almanya genelinde 858 cami derneği ve 1000'e yakın dernek ile hizmet verdiklerini, bu süreçte emeği geçenleri minnetle andıklarını söyledi.

Gelecekte de gençlerle aynı özveri ve gayretle hizmetlerine devam edeceklerine inandığını dile getiren Kuzey, gençlerin önemine dikkati çekerek, onların bu hizmet geleneğini sürdüreceklerine olan inancını dile getirdi.