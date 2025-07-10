Almanya'da Gökkuşağı Bayrağı Yasağı

Almanya'da Federal Meclis (Bundestag) İdaresi, parlamentonun iç tüzüğünü gerekçe göstererek, milletvekillerine ofislerinde asılı olan gökkuşağı bayraklarını kaldırmaları talimatını verdi.

Alman medyasında yer alan haberlerde, gönderilen talimatta sembolleri ne olursa olsun bayrak asımının genel olarak yasak olduğu belirtildi.

Federal Meclis İdaresi Sözcüsü, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Almanya ve Avrupa bayrakları ile diğer bayraklarda da benzer bir prosedür uygulandığını kaydetti.

Açıklamada, somut olarak bunun rutin bir uygulama olduğu ifade edildi.

Ofisine LGBT bayrağı asan Sol Partili Stella Merendino ise sosyal medya hesabından buna tepki göstererek, "Bundestag'daki ofisimdeki gökkuşağı bayrağı nedeniyle Bundestag polisi çağrıldı." diye yazdı.

Gökkuşağı bayrağı tartışması

Federal Meclis Başkanı Julia Klöckner önceki dönemin aksine tarafsızlık ilkesi nedeniyle gökkuşağı bayrağının artık sadece Uluslararası Homofobi Karşıtlığı Günü (17 Mayıs) için Bundestag binasına asılmasını istemiş ve 26 Temmuz'daki Berlin Christopher Street Day'de (CSD) asılmaması talimatı vermişti.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz de Klöckner'in CSD'de gökkuşağı bayrağını Federal Meclis binasına astırmamasına destek vererek, "Federal Meclis sirk çadırı değil ki istediğiniz bayrağı asın. Yılda bir gün var, o da 17 Mayıs, o gün gökkuşağı bayrağı asılıyor." demişti.

Meclis İç Tüzüğü'nün 4. maddesinin 2. fıkrasında şu ifadeler yer alıyor:

"Alman Federal Meclisi'nin genel erişime açık binalarının kapılarına, duvarlarına veya pencerelerine ve bu binaların dışarıdan görülebilen pencerelerine ve cephelerine afiş, poster, tabela ve çıkartma gibi şeylerin asılması kesinlikle yasaktır."