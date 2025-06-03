Almanya'da İltica Kontrolleri Krizi

Almanya'da Berlin İdare Mahkemesinin, sınır kontrolleri sırasında Alman topraklarına iltica talebinde bulunanların Dublin Sözleşmesi'nde yer alan süreç uygulanmadan geri çevrilmelerinin yasa dışı olduğuna ilişkin karar vermesi ülkede tartışmalara yol açtı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Berlin'de yaptığı açıklamada, sınırlarda iltica talebinde bulunanların geri çevrilmesinin hala mümkün olduğunu savundu.

Merz, ülke sınırlarında yapılan sınır kontrollerine devam edeceklerini belirterek, "Yeni Avrupa Birliği (AB) kurallarının yardımıyla dış sınırlardaki durum önemli ölçüde iyileşene kadar, iç sınırlarda kontrolleri sürdürmemiz gerekecek." dedi.

Berlin İdare Mahkemesi'nin dün bu konuda manevra alanını daraltacak bir ön karar verdiğini ifade eden Merz, "Ancak manevra alanı hala var. Geri çevrilmeleri hala yapabileceğimizi biliyoruz." diye konuştu.

Merz, söz konusu geri çevirmelerin mevcut Avrupa hukuku çerçevesinde yapılacağını vurgulayarak, "Ülkemizde kamu düzenini ve güvenliğini korumak, şehirlerimizi ve belediyelerimizi fazla yükten kurtarmak için yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt de, söz konusu geri çevirmelerin yasalara uygun olduğunu savundu.

Dobrindt, AB düzenlemelerine işaret ederek, düzenlemelerdeki "acil durum" maddesinin kamu düzeninin sağlanması ve iç güvenliğin korunması söz konusu olduğunda istisnalara izin verildiğini anlattı.

Düzensiz göçün kreşlerde, okullarda ve sağlık sistemi gibi alanlarda aşırı yük getirdiğini ifade eden Dobrindt, gerekirse bu durumların mahkemede ayrıntılı bir şekilde kanıtlanabileceğini ve iltica talebinde bulunanların geri çevrilmesinin haklı olduğunu gerekçelendirebileceğini kaydetti.

Hükümetin ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) Federal Meclis Grubu Başkanı Matthias Miersch de mahkemenin temel bir karar verdiğini, ancak nihai bir karar olmadığını belirterek, kararın sınırlarda nasıl hareket edileceğinin çok dikkatli bir şekilde incelenmesi gerektiğini söyledi.

AfD, mahkeme kararını eleştirdi

Aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisi Milletvekili Marin Hess ise mahkeme kararını eleştirerek, Alman vatandaşlarının güvenlik çıkarlarını hiçe sayanların, Alman halkı adına gerçekten karar verip vermediğini kendilerine sorması gerektiğini dile getirdi.

Hess, göç politikasının Almanya'daki güvenlik durumunu büyük ölçüde kötüleştirdiğini savunarak, "Bunu kabul etmeye hazır değiliz." dedi.

Yeşiller Partisinden hükümete tepki

Yeşiller Partisi Milletvekili Lukas Benner de hükümetin uygulamayı sürdürmek istemesine tepki göstererek, "Mahkeme kararlarını alenen bir kayıtsızlıkla hiçe saymak bu ülkede alışkanlık haline gelmemelidir." diye konuştu.

Berlin İdare Mahkemesi, Polonya üzerinden 9 Mayıs'ta trenle Almanya'nın Frankfurt (Oder) kentine gelen ve tren istasyonunda yapılan sınır kontrolleri sırasında iltica talebinde bulunmalarına rağmen aynı gün Polonya'ya geri gönderilen 1'i kadın 3 Somalilinin açtığı davada kararını dün açıklamıştı.

Kararda, Alman topraklarında iltica talebinde bulunanların Avrupa Birliği (AB) düzenlemelerine göre, Dublin Sözleşmesi kapsamındaki süreç uygulanmadan geri çevrilemeyeceği ve bunun yasa dışı olduğu belirtilmişti.