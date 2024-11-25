Almanya'da Kadına Yönelik Şiddet Artıyor

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ülkesinde kadına karşı şiddetin arttığına dikkati çekerek, neredeyse her gün bir kadın ya da kız çocuğunun öldürüldüğünü bildirdi.

Başbakan Scholz, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Federal Hükümet olarak şiddet tehdidi altında bulunan ya da şiddete maruz kalan tüm kadınların yanında oldukları mesajını verdi.

Scholz, Almanya'da kadına karşı işlenen suçların sayısında yaşanan artışa dikkati çekerek, "Her gün 140'tan fazla kadın ve kız, çocuğu cinsel bir suçun kurbanı oluyor. Her üç dakikada bir kadın ya da kız çocuğu, kendi evinde şiddete maruz kalıyor ve bunlar sadece polis tarafından kaydedilen suçlar." bilgisini paylaştı.

"Şiddete maruz kalan tüm kadınların yanındayız"

Kadına karşı suç işleyenlerin, "çoğunlukla yaptıklarının yanlarına kar kaldığına" işaret eden Scholz, "Hakaretler veya tehditler gibi sözlü şiddet söz konusu olduğunda bile cezalandırılabilirler. Federal Hükümet olarak şiddet tehdidi altında olan ya da şiddete maruz kalan tüm kadınların yanındayız." ifadelerini kullandı.

Scholz, hükümet olarak şiddet mağdurlarına yönelik destek sistemini iyileştirmek istediklerini belirterek, "Güvenilir bir şekilde finanse edilen daha fazla kadın sığınma evi ve danışmanlık hizmeti olmalıdır. Şiddet mağdurlarının korunma hakkına ihtiyacı vardır. Bu hak, çarşamba günü Bakanlar Kurulunda kabul edeceğimiz 'Şiddete Karşı Yardım Yasası' ile tekrar düzenlenecektir." açıklamasında bulundu.

Almanya'da neredeyse her gün bir kadın ya da kız çocuğunun öldürüldüğünü ve bunun korkunç bir rakam olduğunu kaydeden Scholz, "Kadınları döven ya da tecavüz eden erkekler, her zaman cezalandırılmalıdır. Şiddete maruz kalan hiçbir kadın ya da kız çocuğu suçlu değildir. Bu, failin hatasıdır." değerlendirmesinde bulundu.