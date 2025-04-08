- Almanya'da köpek vergileri 2025 yılında arttı

KÖLN - Köpek sahiplerinin yıllık vergi ödediği Almanya'da köpek vergileri 2025 yılında arttı. Ülkede 2023 yılında toplanan köpek vergisi miktarı, bir önceki yıla göre yüzde 1,6'lık artışla 421 milyon euroya ulaştı.

Almanya'da köpek sahipleri, yerel yönetimlerce uygulanan yıllık köpek vergisini (Hundesteuer) ödemekle yükümlü. 2023 verilerine göre evlerde yaklaşık 10.5 milyon köpeğin yaşadığı Almanya'da köpek sahiplerinin ödediği vergi miktarı; eyaletlere, şehirlere hatta belediyelere göre değişiklik gösteriyor. Bu uygulama, köpek nüfusunu kontrol altına almak ve düzenleyici vergi politikalarını hayata geçirmek amacıyla yürütülüyor.

Almanya Federal Maliye Bakanlığı, köpek vergisinin amacının, köpek sayısını düzenlemek ve kontrol altında tutmak olduğunu belirterek, köpek beslemenin temel yaşam ihtiyaçlarının ötesine geçtiğini ve bu nedenle ek uygulamaların gerekli olduğunu ifade etti.

Köpek vergileri 2025 yılında arttı

Federal İstatistik Dairesi'nin verilerine göre, Almanya'da köpek vergisinden elde edilen gelir yıllardır düzenli bir şekilde artıyor. Ülkede 2023 yılında toplanan köpek vergisi miktarı, bir önceki yıla göre yüzde 1,6 artış göstererek 421 milyon euroya ulaştı. 2013 yılında toplanan vergi miktarı 299 milyon euro iken son 10 yılda yüzde 41'e varan bir artış kaydedildi.

2025 yılında pek çok belde köpek vergilerini artırdı. Özellikle Bavyera'da bulunan Landshut beldesinde vergiler 30 eurodan 60 euroya ve Westmünsterland/Bocholt'ta 42 eurodan 84 euroya yükseltilirken buralarda yüzde 100'lük keskin bir vergi artışı yaşandı. Kuzey Ren-Vestfalya'da bulunan Löhne beldesinde vergiler yüzde 95 oranında artışla 40 eurodan 78 euroya, Gütersloh'da yüzde 71'lik bir artışla 70 eurodan 120 euroya yükseldi.

Yalnızca üç şehirde vergiler düşürüldü

Kuzey Ren-Vestfalya'ya bağlı Lage'de yüzde 37 düşüşle vergi 75 euroya geriledi. Saksonya'da bulunan Zwickau'da ise vergiler 120 eurodan 108 euroya, Saarland'daki Merzig'de vergi 72 eurodan 69 euroya düşürüldü.

Köpek vergisi şehirlere göre değişiyor

Her yıl alınan köpek vergisi, yaşanılan şehre göre farklılık gösteriyor. Berlin'de ilk köpek için yıllık 120 euro, Hamburg'da 90 euro, Münih'te 100 euro, Köln'de 176 euro, Bremen'de 150 euro, Paderborn'da 72 euro ve Ingolstadt'ta 65 euro ödeniyor. Stuttgart'ta ise ilk köpek için 108 euro ödenirken, ikinci köpek için bu miktar 216 euroya çıkıyor. Bazı eyaletlerde ikinci ve üçüncü köpekler için ek vergiler de uygulanabiliyor.

Tehlikeli köpek ırklarına daha yüksek vergi

Tehlikeli olarak sınıflandırılan köpek ırkları için ise çok daha yüksek vergiler ödenmesi gerekiyor. Rottweiler, Pitbull gibi bazı ırklar tehlikeli kabul edilerek sahiplerinden yıllık 600 euroya kadar vergi talep edilebiliyor. Tehlikeli ırkların belirlenmesi ise eyaletlerin kendi yönetmeliklerine göre değişiklik gösteriyor.

Bretten beldesi tehlikeli köpek ırkları için yıllık bin 660 euro vergi alırken, Bretten'i bin 440 euro ile Monheim am Rhein, bin 200 euro ile Solingen ve bin 100 euro ile Siegburg takip ediyor.

Rehber köpekler vergiden muaf

Engelli bireylere yardımcı olan rehber köpekler, vergiden muaf tutuluyor. Ayrıca, bazı belediyeler, hayvan barınaklarından sahiplenilen köpekler için belirli bir süre vergi muafiyeti sağlayabiliyor.

Vergi ödemeyenlere yüksek cezalar uygulanabiliyor

Almanya'da köpek sahiplerinin vergilerini zamanında ödemeleri gerekiyor. Vergi ödemeyenler, 10 bin euroya kadar para cezalarıyla karşı karşıya kalabiliyor. Ancak istisnai bir durum olarak Kuzey Ren-Vestfalya eyaletine bağlı Ahlen şehrinde köpek sahipleri herhangi bir vergi ödemek zorunda değil.

Köpek vergisinin en yüksek olduğu şehir Mainz

2025 yılında Mainz, ilk köpek için yıllık 186 euroluk köpek vergisi ile köpek sahipleri için en pahalı şehir olmaya devam ediyor. Mainz'ı, 180 euro vergi uygulayan Hagen ve Wiesbaden kentleri takip ediyor. Almanya'da ilk köpek için uygulanan köpek vergisinin 160 euronun üzerinde olduğu toplam 7 şehir bulunuyor. Bu şehirler arasında 168 euro ile Bochum ve 162 euro ile Bonn da bulunuyor.

Başkent Berlin'de köpek sahipleri 120 euro öderken, Hamburg 90 euro ile orta sıralarda yer alıyor. Münih de 100 euro ile vergi oranlarının orta sıralarda yer alıyor. Bu durum, köpek vergisi miktarının şehrin büyüklüğü ile ilişkili olmadığını, daha ziyade yerel vergi yönergelerine ve belediye politikalarına bağlı olduğunu gösteriyor.

2025 yılı itibarıyla bazı büyük şehirlerdeki yıllık köpek vergisi miktarları şöyle: Berlin 120 euro, Dortmund 156 euro, Köln 156 euro, Bremen 150 euro, Hannover 150 euro, Nürnberg 132 euro, Karlsruhe 132 euro.

İkinci köpek için daha yüksek vergi

Birden fazla köpek besleyenler ikinci köpekleri için daha fazla vergi ödemek durumunda. Ülke genelinde birinci köpekler için 90 euro olan vergi ortalaması, ikinci köpekler için 140 euroya kadar yükseliyor. İkinci köpekler için en pahalı kentler, sırasıyla 312 euro Ludwigsburg, 288 euroyla Wuppertal ve Schorndorf, 282 euroyla Kirchheim ve 264 euroyla Eslingen/Neckar oldu.

"Köln'de köpek vergisi yıllık 170-176 euro arasında değişiyor"

Köpek sahibi olan Aydilek Sabır, köpek almayı düşünenlerin hem maddi hem de manevi sorumluluk alması gerektiğini belirtiyor. "Maddiyattan çok maneviyat benim için daha önemli. Köpek alıyorum diye düşünmeye gerek yok, eve girdikten sonra kısa sürede ailenin bir parçası haline geliyor. Artık köpek olarak değil, bir aile üyesi olarak düşünülmesi gerekiyor. Maddiyatına gelince maddi sorunları da oluyor. Bir çok şeyi ile kendimiz ilgilenemiyoruz. Mecburen veterinere götürmemiz gerekiyor. Almanya'da veteriner masrafları yüksek olduğu için bir sağlık sigortası yerine her gün küçük 1-2 euro birikim yaparak köpeğin sağlık masraflarını karşılamayı tercih ediyoruz. Dikkatli ve iyi bakım olduğu sürece köpeğin çok fazla hastalanması mümkün değil. Köln'de köpek vergisi yıllık 170-176 euro arasında değişiyor ve iki taksitte ödeme imkanı sunuluyor. Daha küçük yerlerde ise bu miktar 70-80 euroya kadar düşebiliyor" dedi.

Elif Kale ise köpeği Bulut'u 3 aylıkken sahiplendiğini ve 4 aydır birlikte olduklarını belirterek, "Köpek sahiplenmek büyük bir sorumluluk. Çok ilgi göstermemiz, sevgi vermemiz ve zaman ayırmamız gerekiyor. Küçük yaşlarda aşılarını yaptırıyoruz, çip takılıyor, sigortası ve vergisi var ama en önemlisi köpeğe sevgi göstermek ve onunla zaman geçirmek" dedi.

"Bu vergilerle şehirler köpek dışkılarından ve diğer atıklardan temizleniyor"

Son 20 senedir aralıksız evinde köpek besleyen Berlinli Florian Rahmel, bu süre zarfında düzenli bir şekilde vergilerini ödüyor. Berlin şehir idaresinin öngördüğü miktar olan 120 euroyu her yıl ödeyen Rahmel, şehirde köpek beslemenin vergilendirilmesini anlayışla karşıladığını dile getirdi. Rahmel, "20 yıldır köpek besliyorum. Köpekler için ayda 10 euro olmak üzere, yılda 120 euro köpek vergisi veriyorum. Bu vergilerle şehirler köpek dışkılarından ve diğer atıklardan temizleniyor. O nedenle ben vergileri normal karşılıyorum" ifadelerini kullandı.

Köpek beslemenin son yıllarda pahalı bir hobi haline geldiğini de söyleyen Rahmel, "Köpek mamalarında, artan enflasyona paralel olarak özellikle korona salgını döneminden bu yana artış oldu. Hatta köpeklerin veteriner masraflarındaki artış ne yazık ki 3 katına kadar çıktı. Bunu doğru bulmuyorum. Özellikle yıllardır köpek besleyen, dar gelirli yaşlı insanlar, köpeklerinin bakımını yaptırmakta zorlanıyorlar veya gerektiğinde tıbbı operasyon masraflarını karşılayamıyorlar" ifadesini kullandı.